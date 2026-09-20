Pensar Tucumán en grande o repensarlo

El primer gran eje debería ser el agua. Proteger las Yungas no es solamente conservar bosques y biodiversidad. Es proteger las fábricas naturales de agua de la provincia. Las montañas, los bosques y las cuencas están directamente vinculados con el abastecimiento de nuestras ciudades y con buena parte de nuestra producción. Por eso, una política de protección de las Yungas debería formar parte de una verdadera estrategia provincial de seguridad hídrica.