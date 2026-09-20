EconomíaNoticias económicas Tucumán lidera la tabla nacional de ocupados que buscan otro empleo El pluriempleo se consolida en la Argentina. La desocupación sube (en la provincia se registraron 25.000 casos) y los puestos que se crean, en su mayoría, son informales. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL TENDENCIA NACIONAL. Las mujeres concentran la mayoría del pluriempleo: representan el 56,6% del total. Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Boom de compras al exterior: récord de paquetes que llegan al aeropuerto de Ezeiza La industria utilizó menos de 60% de su capacidad en julio: qué sectores tuvieron las mayores caídas Los vehículos eléctricos multiplicarán por 11 la demanda de energía para movilidad hacia 2031 Tucumán: cómo impactó la ola de frío en el consumo eléctrico Un proyecto y una empresa comparten el mismo desafío: mantener el espíritu emprendedor Lo más popular Monstruos Biocombustibles: un paso en el camino correcto Zafra sucroalcoholera 2026: los ingenios tucumanos llevan producidos 902.736 toneladas de azúcar HLB: el desarrollo de una “vacuna” genera esperanza para el citrus Los cañaverales muestran una buena evolución de maduración Ranking notas premium Un taficeño al frente del PRO-Tucumán y los dardos de dirigentes de Masso a Milei Habrá cuatro nuevas cabinas de peaje en el NOA y se podrá pagar con “telepase” ¿De qué se habló en el Encuentro Anual de Fundación del Tucumán? La Libertad Avanza empieza a mostrar sus cartas en el interior para enfrentar al PJ Miguel Acevedo: "Rossana Chahla está haciendo una gestión que antes no veíamos"