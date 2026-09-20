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Tucumán lidera la tabla nacional de ocupados que buscan otro empleo

El pluriempleo se consolida en la Argentina. La desocupación sube (en la provincia se registraron 25.000 casos) y los puestos que se crean, en su mayoría, son informales.

TENDENCIA NACIONAL. Las mujeres concentran la mayoría del pluriempleo: representan el 56,6% del total.
TENDENCIA NACIONAL. Las mujeres concentran la mayoría del pluriempleo: representan el 56,6% del total.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs

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