Bullrich se despegó del recorte en Discapacidad y reclamó explicaciones al Gobierno

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, Patricia Bullrich, aseguró que no fue informada sobre los cambios que el Gobierno incorporó al sistema de discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027. La legisladora admitió que las modificaciones no fueron discutidas en las reuniones de la Mesa Política del oficialismo.