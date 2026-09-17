Bullrich se despegó del recorte en Discapacidad y reclamó explicaciones al Gobierno

Resumen para apurados
- En Buenos Aires, Patricia Bullrich se desmarcó hoy del recorte a discapacidad del Presupuesto 2027 porque el Gobierno no informó los cambios al bloque oficialista.
- El Ejecutivo incluyó reformas al Nomenclador de Prestaciones y pensiones por invalidez, alterando acuerdos previos alcanzados con la oposición en la Cámara de Diputados.
- La controversia expone fisuras en el oficialismo y anticipa un debate legislativo complejo para la aprobación de la ley presupuestaria tanto en Diputados como en el Senado.
La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, Patricia Bullrich, aseguró que no fue informada sobre los cambios que el Gobierno incorporó al sistema de discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027. La legisladora admitió que las modificaciones no fueron discutidas en las reuniones de la Mesa Política del oficialismo.
“No nos enteramos, yo no miento, es la verdad”, afirmó Bullrich durante una entrevista con el periodista Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia. La senadora cuestionó que los legisladores aliados lleguen al Congreso sin conocer previamente los cambios que impulsa el Poder Ejecutivo.
“Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones”, sostuvo Bullrich al referirse a la situación que se genera cuando los representantes del oficialismo deben explicar ante sus propios bloques y ante la oposición medidas que no conocían.
Qué dijo Patricia Bullrich sobre los cambios en Discapacidad
Bullrich señaló que las modificaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 no habían sido planteadas en las reuniones de la Mesa Política que integra junto con otros dirigentes del oficialismo.
La senadora también reconoció que en la Cámara de Diputados ya existía un acuerdo político entre el oficialismo y sectores de la oposición para abordar el tema de la discapacidad de una determinada manera.
Según explicó, la aparición de los nuevos artículos en el proyecto presupuestario modifica el escenario de esa negociación. “Está bastante peliaguda la discusión”, señaló.
El Senado tendrá un papel posterior en el tratamiento, ya que el proyecto de Presupuesto deberá pasar primero por la Cámara de Diputados y luego llegar al Senado para su revisión.
Qué cambios propone el Gobierno en el sistema de Discapacidad
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno de Javier Milei al Congreso incorpora un capítulo específico que modifica distintos aspectos del sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Las modificaciones todavía forman parte de una iniciativa legislativa y deberán ser debatidas por los diputados y senadores.
Entre los puntos incluidos aparecen cambios sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793 y sobre la Ley 24.901, que regula el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad.
Uno de los principales puntos de discusión es el Nomenclador de Prestaciones Básicas. El proyecto plantea modificar el mecanismo vigente para determinar los valores de las prestaciones.
La normativa actual establece que los aranceles del sistema deben ser iguales para las personas jurídicas obligadas por la ley y contempla un mecanismo de actualización vinculado a la movilidad de jubilaciones, pensiones y asignaciones. También prevé un estudio anual de costos de las prestaciones.
Cómo cambiaría el Nomenclador de Discapacidad
El proyecto presupuestario establece que el nomenclador dejaría de incluir valores universales para las prestaciones. De acuerdo con la información publicada sobre el proyecto, también cambiaría el mecanismo de actualización de los aranceles.
La iniciativa propone que los valores sean determinados por el Gobierno con una actualización trimestral. El IPC del INDEC funcionaría como referencia en caso de que no se concrete el ajuste correspondiente dentro del plazo establecido.
El cambio genera una discusión sobre cómo se determinarán los valores que reciben los prestadores de servicios para personas con discapacidad y qué impacto tendrá la modificación sobre las familias y las coberturas de salud.
El sistema tuvo durante 2026 actualizaciones periódicas vinculadas al IPC. Por ejemplo, una resolución oficial estableció para julio un incremento del 1,90%, correspondiente a la variación del índice de precios de junio.
Qué pasaría con las pensiones por discapacidad
El proyecto también propone modificaciones en el esquema de pensiones por invalidez laboral y en las condiciones de acceso y compatibilidad del beneficio.
Entre los cambios informados figura una modificación de los criterios vinculados al Certificado Único de Discapacidad (CUD) y a la compatibilidad entre la percepción de la pensión y el trabajo registrado o el monotributo.
Estos puntos forman parte de la discusión parlamentaria y podrían ser modificados durante el tratamiento del Presupuesto 2027.
La oposición cuestionó los cambios en Discapacidad
Los cambios generaron críticas de distintos bloques opositores. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, calificó las modificaciones como “ilegales e inconstitucionales” y cuestionó el impacto que tendrían sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El diputado Esteban Paulón también cuestionó que las modificaciones aparecieran en el proyecto de Presupuesto luego de que se hubieran desarrollado negociaciones parlamentarias sobre la emergencia del sector.
Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo que el proyecto elimina el criterio de arancel único para las prestaciones y modifica el mecanismo de actualización vigente. Sus declaraciones constituyen una posición política sobre el contenido del proyecto.
Patricia Bullrich quedó en el centro de la discusión
Las declaraciones de Bullrich pusieron de manifiesto una diferencia dentro del oficialismo sobre la forma en que se incorporaron las modificaciones al Presupuesto 2027.
La senadora aseguró que el tema no había sido informado en la Mesa Política y reclamó una mayor coordinación entre quienes integran el oficialismo y sus aliados parlamentarios.
Mientras el proyecto comienza su recorrido legislativo, el debate sobre Discapacidad, el Nomenclador de Prestaciones y las pensiones se convirtió en uno de los puntos sensibles de la discusión del Presupuesto 2027.