Alerta naranja por tormentas en el norte argentino: tres provincias tendrán precipitaciones potentes

Resumen para apurados
- El SMN emitió alerta naranja este sábado por fuertes tormentas con ráfagas y granizo en Chaco, Corrientes y Misiones ante el avance de un severo frente de mal tiempo.
- Se prevén lluvias de hasta 100 mm y vientos de 90 km/h en el NEA, mientras que otras diez provincias del NOA y Cuyo registran alertas por viento Zonda y nevadas cordilleranas.
- Las nevadas se intensificarán hacia el domingo en la cordillera y se prevén posibles complicaciones viales y anegamientos en las zonas bajo advertencia meteorológica.
El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el mapa de alertas de este sábado y anunció que en total 13 provincias esperan fenómenos de gran magnitud. La zona más comprometida este sábado es el noreste argentino, donde tres provincias se encuentran bajo alerta meteorológica naranja por la pronta llegada de tormentas potentes con actividad eléctrica.
Las alertas de este sábado están repartidas entre el noreste, noroeste y la región cuyana. Mientras que el NEA se encuentra plenamente marcado por las tormentas –en nivel amarillo y en nivel naranja de alerta–, el NOA espera viento Zonda y también nevadas. En Cuyo, las alertas se dividen entre viento, viento Zonda y nevadas.
Alerta naranja y amarilla por tormentas en el noreste
El Sistema de Alerta Temprana compartió el mapa de advertencias meteorológicas actualizado a las 6.20 de este sábado. Las regiones que serán afectadas por las tormentas con una intensidad de primer nivel son el centro y este de Chaco; el centro, este y sur de Formosa; el noreste de Santa Fe; el centro y sur de Corrientes y la mitad norte de Misiones.
Además, la mitad sur de Misiones, todo el norte y este de Corrientes, y hasta el este de Chaco se encuentran en alerta naranja, es decir, el segundo nivel de intensidad. En la parte más occidental, las tormentas se darán durante la mañana. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros. En el resto del territorio indicado, las precipitaciones se extenderán hasta la tarde con valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros.
En ambos casos, habrá tormentas fuertes, algunas localmente severas, que podrían estar acompañadas de abundantes precipitaciones, ocasional granizo, actividad eléctrica y ráfagas intensas de más de 90 kilómetros por hora.
Viento Zonda en el noroeste
Del otro lado del país, el viento Zonda castigará a cinco provincias en diferentes regiones. Una franja amarilla se extiende en el mapa del SAT desde el norte de Jujuy hasta el sur de La Rioja. En Jujuy, cruza por el centro de la provincia, al igual que en Salta. En Catamarca se hace más extensa y abarca todo el centro y parte del oeste y, en La Rioja, abarca desde la cordillera hasta el centro-este.
Las primeras tres provincias y una pequeña región alcanzada al noroeste de Tucumán solo esperan viento Zonda durante la tarde de este sábado. En Catamarca se extenderá hasta la noche al igual que en el centro y centro-sur de La Rioja. Además, en la zona de la cordillera riojana se esperan nevadas desde esta noche hasta la mañana del domingo de forma continua. Se esperan valores totales de nieve acumulada entre 30 y 50 centímetros con vientos intensos, posible ventisca, viento blanco y reducción de visibilidad.
Alertas múltiples en Cuyo y la Patagonia
La mitad oeste de San Juan está en alerta amarilla; hacia el oeste en la cordillera se esperan vientos de 50 a 70 kilómetros por hora y nevadas que pueden acumular entre 30 y 50 centímetros de altura. En la zona oeste, más cercana al centro, solo hay alerta amarilla por viento que empezará durante la noche y se extenderá hasta la noche del domingo.
En Mendoza, las alertas se extienden también de norte a sur por la zona de la cordillera, pero ganan terreno hacia el centro de la provincia en el sur. Hay una pequeña región compartida con San Juan que espera viento Zonda durante esta tarde. En la región limítrofe con Chile se esperan vientos y nevadas. Estas últimas se intensificarán durante la madrugada del domingo y alcanzarán el nivel de alerta naranja. En el sur de la provincia, en la zona de Malargüe, vuelve a aparecer la alerta amarilla por Zonda que empezará por la tarde y terminará a la noche.
La mitad norte de Neuquén, por la cordillera, está en alerta amarilla por nevadas que alcanzarán hasta 20 centímetros de acumulación y vientos con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora. También en la mitad norte, pero hacia el centro, se desactiva la alerta por nieve y queda solo la advertencia por vientos, al igual que en el sudoeste de la provincia.