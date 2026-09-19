Alerta naranja por tormentas en el norte argentino: tres provincias tendrán precipitaciones potentes

En Mendoza, las alertas se extienden también de norte a sur por la zona de la cordillera, pero ganan terreno hacia el centro de la provincia en el sur. Hay una pequeña región compartida con San Juan que espera viento Zonda durante esta tarde. En la región limítrofe con Chile se esperan vientos y nevadas. Estas últimas se intensificarán durante la madrugada del domingo y alcanzarán el nivel de alerta naranja. En el sur de la provincia, en la zona de Malargüe, vuelve a aparecer la alerta amarilla por Zonda que empezará por la tarde y terminará a la noche.