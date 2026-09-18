Alerta por el Súper Niño: ¿qué provincia argentina se prepara para un escenario de lluvias extremas e inundaciones?

El fenómeno podría alcanzar una intensidad histórica

Las perspectivas para la campaña agrícola 2026/27 también reflejan un escenario de creciente intensidad. De acuerdo con un informe especial de Aprilis Soluciones Meteorológicas para la Unión Agrícola de Avellaneda (UAA), la probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad considerada excepcional entre octubre y diciembre pasó del 69% al 75% en la última actualización.