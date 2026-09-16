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Alerta amarilla del SMN por nevadas y fuertes vientos: las provincias afectadas este miércoles 16 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias para sectores de Santa Cruz y Chubut. Se esperan acumulaciones de nieve de hasta 20 centímetros y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Alerta amarilla por nevadas y vientos fuertes: cuáles son las zonas afectadas este miércoles 16 de septiembre
Alerta amarilla por nevadas y vientos fuertes: cuáles son las zonas afectadas este miércoles 16 de septiembre
Por Redacción LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas amarillas este miércoles 16 de septiembre por nevadas y fuertes vientos en Santa Cruz y Chubut debido a un marcado descenso térmico en el país.
  • El fenómeno prevé nevadas de hasta 20 cm en la cordillera santacruceña y ráfagas del oeste que alcanzarán los 90 km/h en el sur chubutense y norte de Santa Cruz.
  • Ante posibles daños e interrupciones de actividades, las autoridades recomiendan extremar la precaución al conducir y asegurar objetos que puedan ser desplazados.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por nevadas y vientos fuertes para este miércoles 16 de septiembre. Las advertencias alcanzan a sectores de Santa Cruz y Chubut, en una jornada marcada por el descenso de las temperaturas en distintas regiones del país.

De acuerdo con el organismo, el nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Alerta por nevadas en Santa Cruz

El aviso por nevadas rige para el suroeste de Santa Cruz. En esa zona se esperan precipitaciones persistentes y de intensidad variable.

El SMN estima una acumulación de nieve de entre 10 y 20 centímetros, principalmente en las áreas cordilleranas, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.

En los sectores ubicados a menor altura, además, existe la posibilidad de que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia.

Vientos fuertes en Santa Cruz y Chubut

Por otro lado, el organismo emitió una alerta amarilla por vientos para el norte de Santa Cruz y el sur de Chubut.

En esas áreas se esperan vientos provenientes del sector oeste, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Qué recomienda el SMN ante los fuertes vientos

Frente a estas condiciones meteorológicas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

  • Retirar o asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, sillas y toldos.
  • Mantener cerradas las puertas y ventanas y alejarse de ellas.
  • Evitar refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Extremar las precauciones al momento de conducir.
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