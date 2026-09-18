Tormentas, nevadas y ráfagas de hasta 100 km/h: hay alerta amarilla en ocho provincias

Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas amarillas este viernes para ocho provincias por tormentas, nevadas cordilleranas y ráfagas de viento de hasta 100 km/h que podrían provocar daños.
- El fenómeno afectará con lluvias al noreste, nieve de hasta 20 cm en la cordillera de Cuyo y el NOA, y fuertes vientos del oeste en la Patagonia con ráfagas intensas.
- El organismo instó a la población a tomar precauciones ante posibles interrupciones en actividades y monitorear la evolución del clima en las zonas bajo vigilancia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para este viernes 18 de septiembre una serie de alertas amarillas por tormentas, nevadas y vientos que alcanzan a ocho provincias argentinas. De acuerdo con el organismo, este nivel de alerta indica la posibilidad de que se registren fenómenos meteorológicos capaces de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades habituales.
En el noreste del país, la advertencia alcanza a Formosa, Chaco y Corrientes, donde se esperan tormentas aisladas de intensidad variable. Algunas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos y ráfagas intensas.
Los acumulados de precipitación previstos se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque los registros podrían superar ese rango de manera puntual.
Nevadas en zonas cordilleranas
La alerta amarilla por nevadas rige para sectores cordilleranos de Catamarca, La Rioja y San Juan.
En estas áreas se prevén acumulaciones de nieve de entre 10 y 20 centímetros. Además, el SMN no descarta que en las zonas de menor altura las precipitaciones puedan presentarse en forma de lluvia.
Vientos fuertes en Chubut y Santa Cruz
Por otra parte, el sur de Chubut y la provincia de Santa Cruz se encuentran bajo alerta amarilla por vientos.
Según el pronóstico, se esperan vientos provenientes del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora, especialmente en las zonas más elevadas.
Ante estas condiciones, el SMN recomienda mantenerse informado sobre la evolución del tiempo y tomar las precauciones correspondientes en las áreas alcanzadas por las alertas.