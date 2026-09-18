Tormentas, nevadas y ráfagas de hasta 100 km/h: hay alerta amarilla en ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para este viernes 18 de septiembre una serie de alertas amarillas por tormentas, nevadas y vientos que alcanzan a ocho provincias argentinas. De acuerdo con el organismo, este nivel de alerta indica la posibilidad de que se registren fenómenos meteorológicos capaces de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades habituales.