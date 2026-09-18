Manuel La Serna, el sparring que ayuda a Argentina y sueña con jugar la Copa Davis

Resumen para apurados
- Manuel La Serna fue convocado en Neuquén como sparring de Argentina en la Copa Davis ante Turquía, gracias a su perfil zurdo clave para preparar los partidos.
- El catamarqueño de 22 años llegó tras ganar su primer Challenger y pausó su gira europea para sumarse a los entrenamientos del equipo capitaneado por Javier Frana.
- Tras esta serie, disputará los Juegos Suramericanos en Rosario y proyecta ingresar al Top 100 para jugar la Copa Davis como miembro oficial en el futuro.
Manuel La Serna atraviesa una semana especial en Neuquén. El catamarqueño, de 22 años y ubicado en el puesto 274 del ranking ATP, fue convocado por Javier Frana como sparring del equipo argentino para la serie de Copa Davis frente a Turquía. Su condición de zurdo resultó clave: durante los entrenamientos ayudó a los singlistas nacionales a prepararse para las características de Yanki Erel, rival de Francisco Cerúndolo en el primer punto.
La convocatoria, además, encontró a La Serna en un gran momento. Viene de conquistar su primer título Challenger y estaba a punto de viajar a Europa cuando recibió el llamado del capitán. Según contó en diálogo con LA GACETA, no necesitó demasiado tiempo para tomar una decisión.
“Me llamó ‘Javi’, hablamos con mi entrenador y, apenas me lo dijo, era imposible decir que no. A la Selección no se le dice que no nunca. Lo firmo hoy y lo puedo decir dentro de cinco años: jugar para Argentina es súper especial”, aseguró.
Aunque esta vez su función está fuera de la formación oficial, La Serna aprovechó la posibilidad de compartir entrenamientos y convivencia con los integrantes del equipo. La experiencia también le permitió conocer desde adentro una competencia que pretende disputar como protagonista en el futuro.
“Es muy lindo ver cómo se vive. Estás jugando por algo más que vos o tu equipo: estás jugando por un país. Me toca vivirlo desde este lado ahora y ojalá algún día pueda estar ahí con ellos”, expresó.
Del Australian Open al sueño de jugar la Copa Davis
El catamarqueño también tiene definidos sus próximos objetivos. Después del crecimiento experimentado en el circuito, apunta a continuar escalando posiciones y acercarse a los principales torneos.
“A corto plazo me gustaría jugar el Australian Open. Después, seguir creciendo en el ranking y, el día de mañana, llegar al Top 100 y jugar la Copa Davis”, explicó.
Su paso por la Patagonia será apenas una escala antes de volver a representar al país. Una vez terminada la serie frente a Turquía, La Serna viajará a Rosario para disputar los Juegos Suramericanos, que se desarrollarán del 21 al 26 de septiembre.
“Vamos a dejar todo. Con Lautaro Midón seguramente juguemos el dobles, yo voy a jugar por mi lado y vamos a buscar todas las medallas que podamos”, anticipó.
Por ahora, La Serna cumple otro papel: entrena del otro lado de la red y ayuda al equipo argentino a preparar la serie contra Turquía. Pero su objetivo ya está definido: que algún día la convocatoria para la Copa Davis sea para ocupar un lugar dentro del equipo.