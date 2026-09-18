Manuel La Serna, el sparring que ayuda a Argentina y sueña con jugar la Copa Davis

Manuel La Serna atraviesa una semana especial en Neuquén. El catamarqueño, de 22 años y ubicado en el puesto 274 del ranking ATP, fue convocado por Javier Frana como sparring del equipo argentino para la serie de Copa Davis frente a Turquía. Su condición de zurdo resultó clave: durante los entrenamientos ayudó a los singlistas nacionales a prepararse para las características de Yanki Erel, rival de Francisco Cerúndolo en el primer punto.