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Copa Davis: Frana eligió a Tirante y definió quién abrirá la serie ante Turquía

La serie comenzará este sábado a las 12 en Neuquén. El ganador avanzará a los Qualifiers de 2027; las formaciones anunciadas para el domingo todavía pueden cambiar.

Copa Davis: Frana eligió a Tirante y definió quién abrirá la serie ante Turquía
Por Diego Caminos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Javier Frana confirmó a Thiago Tirante y Francisco Cerúndolo para abrir este sábado en Neuquén la serie de Copa Davis ante Turquía, buscando avanzar a los Qualifiers 2027.
  • Cerúndolo abrirá ante Yanki Erel y Tirante jugará contra Mert Alkaya en el estadio Ruca Che. La serie marca el regreso del torneo al país y el primero en la Patagonia.
  • El vencedor de este cruce del Grupo Mundial I accederá a los Qualifiers de 2027. La eliminatoria se completará el domingo con el duelo de dobles y los singles restantes.
Resumen generado con IA

Se realizó el sorteo oficial de la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía en Neuquén, que definió el orden de los partidos que se disputarán este sábado y domingo en el estadio Ruca Che. La principal novedad estuvo en la elección de Javier Frana: el capitán argentino designó a Thiago Tirante (52°) como segundo singlista del equipo.

La decisión terminó con una de las incógnitas que Frana mantuvo durante toda la semana, ya que también contaba con Mariano Navone como alternativa. Finalmente, el elegido fue Tirante, que atraviesa el mejor momento de su carrera y tendrá además su primera experiencia como local en Copa Davis después de haber debutado con la Selección en febrero, en Busán.

Francisco Cerúndolo (23°), primera raqueta argentina, será el encargado de abrir la serie este sábado desde las 12 frente a Yanki Erel (329°). A continuación, Tirante disputará el segundo punto de la jornada ante Mert Alkaya (296°), el jugador mejor ubicado de Turquía en el ranking ATP.

Un lugar en los Qualifiers

La serie corresponde al Grupo Mundial I y tendrá un premio importante para el ganador: la clasificación a los Qualifiers de la Copa Davis 2027. Argentina intentará conseguir ese objetivo en el regreso de la competencia al país después de más de dos años y medio y en la primera serie de la historia que se disputa en la Patagonia.

La eliminatoria se juega al mejor de cinco puntos, con partidos al mejor de tres sets. Los dos primeros singles se disputarán durante la jornada del sábado, mientras que el domingo será el turno del dobles y, en caso de ser necesarios para definir la serie, de los dos encuentros individuales restantes.

Cómo sigue el domingo

La segunda jornada comenzará el domingo desde las 11 con el dobles. Argentina nominó inicialmente a Guido Andreozzi (14° del ranking de dobles) y Andrés Molteni (58°), mientras que Turquía presentó a Tuncay Duran (493° en dobles) y Arda Azkara (203°).

A continuación está programado el cruce entre Cerúndolo y Alkaya, correspondiente al cuarto punto de la serie. Tirante y Erel quedaron designados para disputar el quinto y último encuentro, en caso de que sea necesario.

De todos modos, las formaciones anunciadas para el domingo no son definitivas. La autoridad arbitral aclaró durante el sorteo que los capitanes podrán realizar modificaciones en sus elecciones para la segunda jornada de competencia.

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