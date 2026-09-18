Copa Davis 2026: todo lo que hay que saber de la serie entre Argentina y Turquía
Resumen para apurados
- Argentina recibe este fin de semana a Turquía en Neuquén por la Copa Davis, con el objetivo de clasificar a los Qualifiers 2027 del torneo internacional.
- Es la primera vez que la Patagonia es sede del torneo en 103 años. El estadio Ruca Che adaptó su piso de parquet a superficie rápida bajo techo para 3.000 hinchas.
- El triunfo otorgará el boleto a los Qualifiers 2027 y le permitirá al equipo argentino alcanzar la victoria número 100 en la historia del certamen internacional.
Neuquén ya respira Copa Davis. Por primera vez en los 103 años de historia de la competencia, la Patagonia será sede de una serie: Argentina recibirá a Turquía este sábado y domingo en el estadio Ruca Che. LA GACETA está en la capital neuquina para acompañar de cerca el debut de la provincia como escenario del certamen. “Se vive un clima especial”, contó Diego Caminos, enviado especial, sobre una ciudad que empezó a sentir el evento desde los días previos.
El Ruca Che, que habitualmente recibe espectáculos y actividades deportivas, fue acondicionado especialmente para la serie. La superficie será rápida y estará bajo techo, con una capacidad cercana a las 3.000 personas. Caminos contó que las últimas tareas se realizaron a gran velocidad y que el detalle más particular estuvo en la transformación de la cancha: sobre el piso de parquet se instaló una base que permite utilizar una superficie apta para el tenis.
La expectativa también se refleja en las tribunas. Las entradas se agotaron en apenas media hora y cerca de 3.000 espectadores acompañarán al equipo argentino durante la serie. En la previa, además, unos 300 chicos de escuelas de tenis de Neuquén visitaron el estadio, observaron de cerca a los integrantes del plantel y pudieron compartir un momento con ellos.
Del lado deportivo, Argentina pondrá en juego mucho más que una serie. El equipo capitaneado por Javier Frana buscará regresar a los Qualifiers 2027, instancia que representa el camino hacia la etapa final de la Copa Davis. El plantel está integrado por Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Andrés Molteni y Guido Andreozzi. Turquía, por su parte, tendrá entre sus filas a Mert Alkaya (300° ATP), Yanki Erel (305°), Tuncay Duran (633°), Arda Azkara (212° dobles) y Kaan Isik Kosaner (1774°).
Horarios, sorteo y todo lo que se viene
El sorteo oficial se realizará hoy y definirá el orden de los partidos. La actividad comenzará mañana desde las 12, con los dos encuentros de singles, mientras que el domingo, desde las 11, se disputarán el dobles y los dos singles restantes, en caso de ser necesarios. La serie corresponde al Grupo Mundial I y el ganador conseguirá el boleto a los Qualifiers 2027.
La jornada tendrá además un condimento especial: Argentina buscará alcanzar su victoria número 100 en la historia de la Copa Davis, apenas una década después de la consagración conseguida en Zagreb en 2016. Será, entonces, un fin de semana con varios ingredientes: el regreso de Argentina como local, el estreno de Neuquén y de la Patagonia como sede y una clasificación que puede marcar el camino del equipo durante 2027.