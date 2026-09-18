Copa Davis 2026: todo lo que hay que saber de la serie entre Argentina y Turquía

Neuquén ya respira Copa Davis. Por primera vez en los 103 años de historia de la competencia, la Patagonia será sede de una serie: Argentina recibirá a Turquía este sábado y domingo en el estadio Ruca Che. LA GACETA está en la capital neuquina para acompañar de cerca el debut de la provincia como escenario del certamen. “Se vive un clima especial”, contó Diego Caminos, enviado especial, sobre una ciudad que empezó a sentir el evento desde los días previos.