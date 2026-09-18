El riesgo país tocó el valor más alto en un mes y las acciones argentinas cayeron en Wall Street

Luego de que se encareciera el costo de financiamiento en dólares, el riesgo país avanzó nueve puntos básicos y alcanzó los 524 puntos básicos (+1,75%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. El índice, que mide la diferencia que deben pagar los bonos emergentes frente a los bonos del Tesoro estadounidense, tocó su valor más elevado desde el 20 de agosto, cuando había cerrado en 534 puntos.