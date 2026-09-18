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El riesgo país tocó el valor más alto en un mes y las acciones argentinas cayeron en Wall Street

La suba de las tasas de interés en Estados Unidos generó un escenario más adverso para los mercados emergentes.

El riesgo país tocó el valor más alto en un mes y las acciones argentinas cayeron en Wall Street
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El riesgo país argentino subió a 524 puntos y las acciones se desplomaron hasta 7% en Wall Street tras la suba de tasas dispuesta por la Reserva Federal de Estados Unidos.
  • La FED aumentó las tasas a un rango de 3,75%-4% por presiones inflacionarias globales, lo que golpeó a los bonos soberanos y provocó una baja del 1,3% en la Bolsa porteña.
  • El encarecimiento del crédito aleja al país de los mercados de deuda externos, mientras la plaza financiera aguarda si habrá nuevos ajustes monetarios en lo que resta del año.
Resumen generado con IA

Los mercados continúan reacomodándose al nuevo escenario financiero internacional luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) subiera las tasas de interés por primera vez desde 2023. En ese contexto, el riesgo país argentino alcanzó su nivel más alto en casi un mes, mientras que las acciones argentinas que operan en Wall Street registraron caídas de hasta un 7%.

Luego de que se encareciera el costo de financiamiento en dólares, el riesgo país avanzó nueve puntos básicos y alcanzó los 524 puntos básicos (+1,75%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. El índice, que mide la diferencia que deben pagar los bonos emergentes frente a los bonos del Tesoro estadounidense, tocó su valor más elevado desde el 20 de agosto, cuando había cerrado en 534 puntos.

Donald Trump cuestionó a la Reserva Federal de EEUU y exigió bajar las tasas de interés

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El movimiento volvió a alejar a la Argentina de la posibilidad de acceder a los mercados internacionales de deuda, aunque el Gobierno, por el momento, descarta acudir a esta opción.

La suba del riesgo país fue consecuencia de la caída que presentaron los bonos soberanos en dólares. Mientras que los Globales mostraron bajas del 0,5% (GD30D), los Bonares anotaron retrocesos de hasta un 0,9% (AL35D).

Las acciones argentinas también operaron en rojo

Los números negativos también se reflejaron en la Bolsa porteña. El mercado local cayó 1,3% y cotizó en 3.021.926 unidades, mientras que, al medirlo en dólares, el resultado fue equivalente a unos U$S1904 (-0,9%).

Dentro del panel líder, las mayores bajas fueron encabezadas por Irsa (-3,1%), Banco Supervielle (-3%) y BBVA (-2,6%).

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El mal clima también se trasladó a Wall Street, donde los principales índices accionarios registraron caídas. Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York operaron prácticamente todas en rojo.

Entre los mayores retrocesos de la jornada se ubicaron los papeles de Central Puerto (-7%), Globant (-5,7%) y Banco Supervielle (-4,3%).

Qué pasó con las tasas de la FED

El movimiento de los mercados se produjo después de que el miércoles la FED decidiera aumentar 25 puntos básicos las tasas de interés y llevarlas a un rango de entre 3,75% y 4%.

Si bien la decisión era esperada por el mercado, en un contexto en el que la guerra en Medio Oriente ejerció presión sobre los precios de la economía, la expectativa ahora está puesta en si podría haber nuevas subas durante lo que resta del año.

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