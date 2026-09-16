Donald Trump cuestionó a la Reserva Federal de EEUU y exigió bajar las tasas de interés

Resumen para apurados
- Donald Trump exigió este miércoles a la Reserva Federal de EE.UU. bajar las tasas de interés al 1% tras el reciente aumento del organismo para contener la inflación.
- La Fed elevó por unanimidad la tasa de referencia a un rango de entre 3,75% y 4%, su primera suba desde julio de 2023, debido a que los precios se mantienen por encima de la meta.
- Con proyecciones de inflación elevada hasta 2029, la disputa entre la Casa Blanca y el banco central anticipa tensiones sostenidas en la política monetaria estadounidense.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar a la Reserva Federal (FED) y reclamó este miércoles que reduzca las tasas de interés hasta el 1% o incluso por debajo de ese nivel, pocas horas después de que el banco central aumentara su tasa de referencia por primera vez desde julio de 2023.
La decisión de la FED llevó el rango de los fondos federales a entre 3,75% y 4%, en una medida adoptada por unanimidad para contener una inflación que continúa por encima del objetivo oficial. “Las tasas de interés en Estados Unidos deberían ser del 1%, o menos, porque tenemos el mejor crédito del mundo. Por mucho”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.
"¡Bajen las tasas de interés para los Estados Unidos de América, y rápidamente!", añadió.
Trump también cuestionó el déficit comercial
En el mismo mensaje, el presidente estadounidense sostuvo que Estados Unidos podría obtener al menos 1,5 billones de dólares anuales si dejara de comerciar con los países con los que mantiene déficit.
“La palabra ‘déficit’ no es más que una palabra elegante para pérdida”, afirmó Trump, antes de asegurar que su país está “cargando” con gran parte del mundo y que esa situación no puede continuar.
La Casa Blanca cuestionó la decisión de la Reserva Federal
La Casa Blanca también cuestionó la resolución de la Fed. El portavoz presidencial Kush Desai calificó de “desafortunada” la decisión de incrementar las tasas y sostuvo que, desde la perspectiva del Gobierno, no estaba sustentada en un argumento económico suficientemente convincente.
La postura de Trump contrasta con los fundamentos expuestos por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el organismo que determina la política monetaria.
En su comunicado, la FED señaló que la actividad económica mantiene un ritmo sólido, que el consumo interno continúa resistiendo y que la inversión empresarial y la productividad muestran fortaleza.
Al mismo tiempo, destacó que la inflación “permanece elevada” y que la medida adoptada permitirá avanzar más rápidamente hacia su objetivo del 2%.
Las nuevas proyecciones del banco central muestran que sus integrantes todavía esperan una inflación superior a la meta durante 2026. La mediana de sus estimaciones ubica el índice PCE, la referencia de precios utilizada por la Fed, en 3,7% este año, antes de una desaceleración hasta 2,3% en 2027 y 2,1% en 2028. Para 2029, la previsión se sitúa en 2%.