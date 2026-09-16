Donald Trump cuestionó a la Reserva Federal de EEUU y exigió bajar las tasas de interés

La decisión de la FED llevó el rango de los fondos federales a entre 3,75% y 4%, en una medida adoptada por unanimidad para contener una inflación que continúa por encima del objetivo oficial. “Las tasas de interés en Estados Unidos deberían ser del 1%, o menos, porque tenemos el mejor crédito del mundo. Por mucho”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.