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Seguí en vivo la sesión del Senado: se trata la nueva Ley de Biocombustibles

La Cámara alta sesiona y tiene previsto debatir el proyecto unificado. Las negociaciones continuaban en torno de la participación del biodiésel.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Senado de la Nación debate este jueves un proyecto de reforma de la Ley de Biocombustibles para actualizar el régimen vigente y elevar los cortes obligatorios de mezcla.
  • El dictamen busca subir el bioetanol al 15% y el biodiésel al 10%, aunque persisten negociaciones con plantas del interior que reclaman compensaciones por costos de transporte.
  • Industrias del Norte Grande prevén que la medida potenciará las economías regionales, sustituirá importaciones de energía y fomentará el empleo y la sustentabilidad ambiental.
Resumen generado con IA

La industria sucroalcoholera tiene sus ojos puestos en el Congreso de la Nación. La comisión de Labor Parlamentaria del Senado incluyó en la sesión prevista para este jueves el tratamiento del proyecto de reforma de la Ley de Biocombustibles, una iniciativa que contempla cambios en los porcentajes de corte, entre otros puntos, y que resulta de particular importancia para las provincias bioenergéticas.

La Cámara alta sesionará desde las 11 y entre los temas previstos figura la nueva regulación de los biocombustibles. El proyecto, elaborado, entre otros, por la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, propone elevar el corte de bioetanol en las naftas del 12% al 15%.

Según el dictamen que llega al recinto, de ese 15% se reservará un 6% para el bioetanol de caña de azúcar, otro 6% para el bioetanol de maíz y el 3% restante quedará como producto de la competencia. Además, establece que ninguna empresa podrá concentrar más del 20% del mercado, con el objetivo de garantizar condiciones de participación.

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El tratamiento de la iniciativa llega después de la aprobación del dictamen en las comisiones de Energía y Minería y de Presupuesto y Hacienda del Senado. Sin embargo, el texto final todavía era objeto de negociaciones, principalmente a partir de los reclamos planteados por las plantas de biodiesel, por lo que no se descartaban modificaciones al dictamen firmado días atrás.

El planteo del Norte Grande

Las Uniones Industriales de las 10 provincias del Norte Grande (Uninor) consideran que el régimen vigente para los biocombustibles está agotado y respaldaron el consenso alcanzado en torno al proyecto que llegará al recinto.

Según los industriales, la iniciativa representa una oportunidad para fortalecer la producción nacional, sustituir importaciones, generar empleo e impulsar una política energética moderna, federal y sustentable.

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En ese marco, destacaron el aprovechamiento industrial de materias primas producidas en la región, como la caña de azúcar, el maíz, la soja y la madera. Para Uninor, el agregado de valor en origen es fundamental para mejorar la competitividad de las producciones regionales frente a los costos asociados a la distancia para acceder a los principales mercados y puertos.

“La transformación de materias primas en energía no sólo fortalece a las cadenas productivas y genera actividad económica en la región, sino que también es un gran beneficio para el país porque ahorra divisas al sustituir combustibles y aditivos importados; para el ambiente, porque el uso de combustibles renovables y de baja intensidad de carbono es una contribución central en la lucha contra el cambio climático; y es favorable para el consumidor porque son combustibles competitivos”, puntualizaron los industriales del Norte Grande.

Debate con negociaciones abiertas

En cuanto a los porcentajes de corte, el proyecto mantiene la propuesta de elevar el biodiesel en el gasoil del 7,5% al 10%, mientras que el bioetanol en las naftas pasaría del 12% al 15%, un año después de la sanción de la ley.

Las negociaciones continuaban durante este miércoles debido a los distintos intereses vinculados con la nueva regulación. Entre los planteos pendientes se encontraba el reclamo de un diferencial por distancia formulado por plantas de biodiesel de La Pampa y San Luis, que sostienen que afrontan mayores costos de transporte para abastecerse de aceite de soja.

También estaba sobre la mesa un pedido para aumentar el cupo del 3% que quedaría garantizado para las empresas no integradas a partir de 2036, cuando finalizaría la etapa de transición prevista en el proyecto.

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