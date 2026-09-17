Seguí en vivo la sesión del Senado: se trata la nueva Ley de Biocombustibles

“La transformación de materias primas en energía no sólo fortalece a las cadenas productivas y genera actividad económica en la región, sino que también es un gran beneficio para el país porque ahorra divisas al sustituir combustibles y aditivos importados; para el ambiente, porque el uso de combustibles renovables y de baja intensidad de carbono es una contribución central en la lucha contra el cambio climático; y es favorable para el consumidor porque son combustibles competitivos”, puntualizaron los industriales del Norte Grande.