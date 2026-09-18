“Te arruina la cabeza”: Zoe Bogach recomendó no inscribirse a Gran Hermano 2027

Por otra parte, le dieron un Derecho a Réplica (DAR) para que pudiera responder a Manu, que jugaba en la casa. “Durante un mes me insistieron, pero yo no quería. Mi sueño era hacer un stream”, contó. Entonces, aceptó hacer el DAR a cambio de poder estar en un streaming. En cuanto Ibero quedó eliminado de la casa, ella se quedó sin trabajo. “Me echaron como a un perro, ni me dejaron entrar al canal, con el frío que hacía y mi madre enferma. No me pagaron un peso todavía, básicamente trabajé gratis y todavía no me llegó ninguna carta de despido”, reveló finalmente. Además, en una de sus presencias, dijo que la obligaron a hablar de temas que había pedido explícitamente no tocar.