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“Te arruina la cabeza”: Zoe Bogach recomendó no inscribirse a Gran Hermano 2027

Ante la nueva convocatoria de Gran Hermano, Zoe Bogach contó cómo la afectó su paso por el programa y habló de los problemas laborales y la exposición forzada que vivió.

“Te arruina la cabeza”: Zoe Bogach recomendó no inscribirse a Gran Hermano 2027
Capturas de TikTok/zoebogach
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La exparticipante Zoe Bogach aconsejó en TikTok no postularse a Gran Hermano 2027, al advertir que el reality perjudica la salud mental y no cuida a los concursantes.
  • La joven de la edición 2023-2024 denunció falta de contención psicológica por parte de la producción, presiones para exponer su vida privada y conflictos laborales con el canal.
  • La denuncia reabre el debate sobre la salud mental y la desprotección de los concursantes jóvenes en la televisión, justo al inicio del nuevo casting del reality show.
Resumen generado con IA

Incluso antes de la final de Gran Hermano Generación Dorada, la producción abrió una nueva convocatoria para la próxima edición del reality. La búsqueda de nuevos participantes para la quinta emisión desde la vuelta del programa atraviesa un proceso de selección. Pero Zoe Bogach, participante de la edición 2023-2024, advirtió a los padres no dejar a sus hijos jóvenes anotarse.

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Desde su cuenta de TikTok, Bogach hizo un llamado de atención. Vestida con un canguro rojo de The North Face, hizo un extenso descargo sobre los perjuicios que tiene ingresar al programa. La jugadora fue eliminada en mayo de 2024, tras un enfrentamiento con Florencia Regidor. Hoy, es una de las influencers más activas de esa edición.

Zoe Bogach, salud mental e inscripciones a Gran Hermano

Este martes, Zoe compartió su propio punto de vista sobre la reciente apertura de postulantes para Gran Hermano 2027. Las críticas en redes sociales a esta última edición, de la que resultó ganadora Solange Abraham, no fueron suficientes para frenar a Telefe y hacer una nueva pausa entre las emisiones de los programas.

Pero Bogach hizo una fuerte advertencia y un llamado de atención, en particular, a los padres de los jóvenes. Además, acusó a la producción del reality de no garantizar el bienestar de sus participantes. “¿Te doy un consejito? No te anotés. No te anotés. Si no querés salir mambeado, no te anotés. Ese programa te arruina la cabeza”, dijo, “Si los productores no te cuidan, cag***”, sentenció.

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Enseguida se dirigió a los padres responsables de jóvenes. “Si tu hija de 18 años se quiere anotar, no la dejés”, reflexiónó e invitó a enviarlos a la facultad o “a cualquier otro lugar”. “Salís loca y, es verdad, te van a decir loca y estás loca. Sí, estás loca”, añadió entre risas. La exparticipante habló con conocimiento de causa, porque ella misma ingresó al programa teniendo solo 20 años. “Te arruina la psiquis, así que después me lo vas a agradecer”, cerró.

Los problemas de Zoe Bogach con Gran Hermano

En un segundo video, Bogach respondió a los cuestionamientos que recibió. “¿Cómo no quieren que esté crazy? Si tenías una vida y después de Gran Hermano tenés otra”, aseguró. También contó que le faltó contención psicológica para enfrentar la exposición y que la afectó particularmente el ingreso de Manuel Ibero, su expareja, a la edición 2026.

La separación entre ambos terminó por una infidelidad de Ibero. Los enfrentamientos mediáticos escalaron y el conflicto llegó a una instancia judicial. En cuanto convocaron a Ibero a la nueva edición, Bogach envió una carta documento para que no hablaran de su relación. Según asegura, nunca se cumplió su pedido.

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Por otra parte, le dieron un Derecho a Réplica (DAR) para que pudiera responder a Manu, que jugaba en la casa. “Durante un mes me insistieron, pero yo no quería. Mi sueño era hacer un stream”, contó. Entonces, aceptó hacer el DAR a cambio de poder estar en un streaming. En cuanto Ibero quedó eliminado de la casa, ella se quedó sin trabajo. “Me echaron como a un perro, ni me dejaron entrar al canal, con el frío que hacía y mi madre enferma. No me pagaron un peso todavía, básicamente trabajé gratis y todavía no me llegó ninguna carta de despido”, reveló finalmente. Además, en una de sus presencias, dijo que la obligaron a hablar de temas que había pedido explícitamente no tocar.

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