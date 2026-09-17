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Rating: cuánto midió la final de Gran Hermano 2026 y cómo terminó la temporada

Gran Hermano 2026 llegó a su final con un dato que sorprendió en materia de rating. La última gala alcanzó los 13,3 puntos, pero ¿cuánto midió en promedio durante toda la temporada?

La tucumana Sol Abraham ganó Gran Hermano
La tucumana Sol Abraham ganó Gran Hermano La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Sol Abraham ganó la final de Gran Hermano 2026 por Telefe en Argentina tras 206 días de emisión, con un pico de 13,3 puntos de rating en una definición histórica entre mujeres.
  • La gala final reunió más de 30 millones de votos, pero el ciclo cerró con una media de 11,9 puntos y 61,33% de share, el promedio histórico más bajo para el formato en el país.
  • Pese a la baja respecto a temporadas previas, el reality se consolidó junto a MasterChef como uno de los únicos programas capaces de sostener dos dígitos de rating en la TV abierta.
Resumen generado con IA

Gran Hermano 2026 llegó a su final después de 206 días al aire y dejó importantes números de audiencia. La definición entre Sol Abraham y Gisela “Yipio” Pintos alcanzó su pico de rating cuando se anunció a la ganadora y cerró una temporada que, pese a liderar su franja, tuvo el promedio más bajo en la historia del reality en Argentina.

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

La última gala comenzó con 11,3 puntos de rating, una cifra que recibió del cierre de MasterChef Celebrity. Durante la emisión, Telefe también presentó el próximo estreno de su pantalla: la nueva temporada del certamen de cocina conducida por Wanda Nara, que llegará el lunes 28 de septiembre.

Cuánto midió la final de Gran Hermano 2026

La audiencia fue creciendo durante la definición. Cuando Santiago del Moro anunció que la final había reunido 30.185.802 votos, el programa alcanzaba los 13 puntos de rating.

El momento de mayor audiencia llegó cuando se conoció el resultado. Sol Abraham fue anunciada como la ganadora con el 51,8% de los votos y, en ese instante, Gran Hermano alcanzó los 13,3 puntos de rating, el pico de la noche.

La final también tuvo una particularidad dentro de la historia del formato en Argentina: por primera vez, todas las participantes que llegaron a la definición fueron mujeres.

El promedio de rating que dejó Gran Hermano 2026

Más allá del número conseguido en la última gala, la temporada terminó con un dato relevante para la televisión argentina: Gran Hermano 2026 registró el promedio más bajo de rating de todas sus ediciones.

El reality cerró con 11,9 puntos de rating promedio y un 61,33% de share. El share representa el porcentaje de personas que estaban mirando un determinado programa o canal sobre el total de espectadores que tenían el televisor encendido en ese momento.

Gran Hermano terminó como uno de los programas más vistos de 2026

A pesar de haber registrado su promedio histórico más bajo, Gran Hermano mantuvo una posición destacada dentro de la televisión abierta durante 2026. El reality fue, junto con MasterChef Celebrity, uno de los únicos programas del año en alcanzar un promedio de dos dígitos de rating, de acuerdo con los datos incluidos en el balance de la temporada.

De esta manera, la edición denominada Generación Dorada terminó con una final que alcanzó los 13,3 puntos de rating y con Sol Abraham como campeona, aunque el dato que quedó como parte central del balance fue el descenso del promedio respecto de las temporadas anteriores.

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