Fue expulsada, sobrevivió a cinco placas y ahora es la gran finalista: la tucumana Sol Abraham quedó a un paso de ganar Gran Hermano 2026
Tras la salida de Charlotte Caniggia en el tercer puesto, Solange Abraham y la comediante uruguaya Yipio Pintos definirán el reality este miércoles. Tras superar cinco placas y una expulsión previa, la tucumana intentará romper la racha de 19 años sin ganadoras mujeres.
Resumen para apurados
- Solange Abraham y Yipio Pintos pasaron a la final de Gran Hermano este lunes en Telefe, tras la eliminación de Charlotte Caniggia, para definir a la campeona del certamen.
- La tucumana Abraham superó una expulsión previa y cinco placas de nominación tras su paso en 2011, mientras que Caniggia obtuvo el tercer puesto con el 10,7% de los votos.
- La final del miércoles otorgará 70 millones de pesos y consagrará a la primera ganadora mujer del reality en 19 años, hecho no registrado desde Marianela Mirra en 2007.
Gran Hermano ya definió a sus primeras finalistas en una semana histórica donde tres mujeres quedaron como las candidatas a las grandes ganadoras de la temporada, ocasión que no ocurría desde Marianela Mirra en 2007. A partir de ahora y luego de la emisión del lunes en que se elegía al tercer puesto, la disputa estará entre la exparticipante tucumana Solange Abraham y la comediante uruguaya Yisela “Yipio” Pintos, donde una de ellas se quedará con el rótulo del triunfo, el logro de persistir 203 días en el encierro y el premio mayor de $70 millones sin contar la decena de otros reconocimientos.
Luego de una ceremonia a pura tensión, la mediática Charlotte Caniggia quedó eliminada de la nueva versión de Gran Hermano: Generación Dorada. Este lunes 14 de septiembre, en el último programa previo a la definición más importante del certamen, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia obtuvo la mínima cantidad de votos positivos por lo que definió su salida, la cual sucedió sin mayores sobresaltos. La modelo celebró haber prolongado su estadía dentro de la casa, algo que creía no iba a suceder.
La salida de Caniggia dejó la placa decisiva
“Llegué bastante lejos, no me tenía fe. Gracias a toda la gente que me bancó siempre, los amo”, sostuvo la participante, antes de retirarse con un premio de 10 millones de pesos por su tercer puesto. La voz de GH felicitó a Caniggia por su rol dentro de la casa, por sus actitudes y hasta celebró la humanidad de su persona. “Salís siendo una ganadora. Quiero agradecerte tu buena onda, tu simpatía, el dinamismo que tenés porque siempre tuviste muy buen ánimo, y eso es muy importante. Por sobre todas las cosas, tuve en mi casa a una gran persona”, expressed el Gran Hermano.
La salida de Charlotte estuvo precedida de un mano a mano contra Solange Abraham, la tucumana que ya había intentado y logrado con éxito llegar a las etapas más avanzadas del reality en 2011. Sol fue la última mujer en abandonar la casa en aquel entonces y llegó, al igual que en esta oportunidad, a enfrentarse al ganador de aquella entrega. Esta vez, su situación se repite luego de que Santiago del Moro anunciara en la gala de ayer que Yipio era la primera finalista oficial. Más tarde el conductor confirmó que la eliminada de la noche era Caniggia, quien obtuvo el 10,7% de los votos positivos del público, el porcentaje más bajo entre las tres jugadoras que restaban en competencia. Aliviada, Sol se encontró nuevamente cerca del podio final.
Estrategia, revancha y el camino a la final de Sol Abraham
Sin embargo, la edición de hace 15 años no le acercó el premio mayor a la tucumana, que debió despedirse en un arrebato por la expulsión. Pero los años pasaron y Abraham desarrolló otra mirada sobre el juego que quedó evidenciada en su estrategia más calculadora y decidida a llegar a las últimas fases. Logró construir un personaje dentro de la casa que combinó enfrentamientos, provocaciones, sensibilidad y táctica.
El recorrido de Abraham, sin embargo, no estuvo exento de sobresaltos. Durante un primer momento de su paso por la casa, fue expulsada por decisión de Big debido a sus constantes amenazas de abandonar el juego. En ese momento, su imagen entre los seguidores del programa no era positiva y muchos consideraban que no permanecería demasiado tiempo. Sin embargo, su historia dentro del reality cambió y la tucumana comprendió que para avanzar necesitaba consensos y mayores simpatías. Así exhibió distintas facetas, mostrándose como una jugadora capaz de generar conflictos y asumir el papel de villana, pero también expuso momentos de sensibilidad y vulnerabilidad.
Dos perfiles enfrentados por el voto del público
Esa combinación le permitió mantenerse en competencia y llegar hasta la definición. Hoy Abraham es una de las candidatas a la ganadora suprema del reality, instancia que buscará trascender si logra vencer a la comediante uruguaya Yisela “Yipio” Pintos. Con la casa ya reducida a las dos finalistas, tanto Yipio como Sol aprovecharon las horas posteriores a la gala para dirigirse directamente a sus seguidores y pedir el respaldo del público de cara a la votación decisiva del miércoles. Ambas jugadoras redoblaron la exposición de sus estrategias personales en la recta final, conscientes de que el resultado quedará exclusivamente en manos de la audiencia de Telefe.
Yipio acumuló dos mano a mano superados durante toda la temporada, mientras que Sol Abraham enfrentó cinco versus, la mayor cantidad entre todos los participantes de esta entrega. Esa trayectoria dentro de las placas de eliminación se suma ahora al momento decisivo, en el que el público del canal definirá a la ganadora a través de la votación positiva.
Un registro histórico
Además de la definición del título, Yipio se aseguró un premio adicional: la comediante charrúa se quedará con dos viviendas prefabricadas, una obtenida meses atrás por un desafío dentro del juego y otra por su clasificación a la final, independientemente del resultado que obtenga el miércoles. Según había manifestado la propia jugadora, esas casas serán instaladas en el terreno de la vivienda de su madre, en Uruguay.
La gran final de Gran Hermano: Generación Dorada se realizará este miércoles 16 de septiembre, cuando Del Moro revele los porcentajes oficiales de la votación entre Yipio y Sol. La ganadora se llevará un premio de 70 millones de pesos, más los intereses generados en una billetera virtual, además de una vivienda, mientras que la subcampeona se quedará con 20 millones de pesos. De confirmarse el triunfo de cualquiera de las dos finalistas, el certamen argentino tendrá a su primera ganadora mujer después de 19 años, tras el histórico triunfo de Marianela Mirra en 2007.