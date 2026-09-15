Fue expulsada, sobrevivió a cinco placas y ahora es la gran finalista: la tucumana Sol Abraham quedó a un paso de ganar Gran Hermano 2026

La salida de Charlotte estuvo precedida de un mano a mano contra Solange Abraham, la tucumana que ya había intentado y logrado con éxito llegar a las etapas más avanzadas del reality en 2011. Sol fue la última mujer en abandonar la casa en aquel entonces y llegó, al igual que en esta oportunidad, a enfrentarse al ganador de aquella entrega. Esta vez, su situación se repite luego de que Santiago del Moro anunciara en la gala de ayer que Yipio era la primera finalista oficial. Más tarde el conductor confirmó que la eliminada de la noche era Caniggia, quien obtuvo el 10,7% de los votos positivos del público, el porcentaje más bajo entre las tres jugadoras que restaban en competencia. Aliviada, Sol se encontró nuevamente cerca del podio final.