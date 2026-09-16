EspectáculosFamosos

Gran Hermano: qué le dijo Sol Abraham a Charlotte Caniggia antes de que dejara la casa

Charlotte Caniggia quedó tercera en Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público. Antes de abandonar la casa, tuvo un afectuoso momento con Yipio y recibió una inesperada frase de Solange Abraham.

Por Mercedes Mosca Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • Charlotte Caniggia fue eliminada de Gran Hermano por el voto del público y recibió un reproche de Solange Abraham antes de abandonar la casa en la última gala.
  • Tras despedirse con cariño de Yipio, Charlotte ignoró a Solange, quien le espetó 'no seas maleducada', evidenciando la tensión previa a su salida definitiva.
  • Con esta eliminación, Solange Abraham e Yipio se consagraron como las dos finalistas que definirán el título de Gran Hermano Generación Dorada en la gala final.
Resumen generado con IA

La definición de Gran Hermano Generación Dorada ya tiene a sus dos finalistas. Luego de una gala marcada por la expectativa, Yipio y Solange Abraham lograron avanzar a la instancia decisiva, mientras que Charlotte Caniggia quedó eliminada en el tercer puesto por decisión del público.

El encargado de comunicar el resultado fue Santiago del Moro, quien anunció en vivo que Charlotte debía abandonar la casa. “Se va de la casa más famosa, ubicando el tercer puesto, sí, en la tercera posición, sale de Gran Hermano: ¡Charlotte!”, expresó el conductor.

Fue expulsada, sobrevivió a cinco placas y ahora es la gran finalista: la tucumana Sol Abraham quedó a un paso de ganar Gran Hermano 2026

Fue expulsada, sobrevivió a cinco placas y ahora es la gran finalista: la tucumana Sol Abraham quedó a un paso de ganar Gran Hermano 2026

La noticia generó una inmediata reacción de Solange, quien celebró al saber que continuaba en competencia junto a Yipio. “¡Vamos, vamos!”, gritó con entusiasmo al confirmar su lugar en la final.

El mensaje de Charlotte antes de abandonar Gran Hermano

Antes de cruzar la puerta de salida, Charlotte tuvo un momento afectuoso con Yipio. La participante la abrazó y le expresó sus deseos para la final. “Amiga, rompela, ojalá ganes”, le dijo Charlotte, antes de sumar: “Te quiero”.

La despedida parecía transcurrir en un tono cordial, pero en los últimos segundos dentro de la casa se produjo un intercambio inesperado. Desde atrás, Solange Abraham intervino y le dijo a Charlotte: “Saludá, Charlotte, no seas maleducada, chau”.

La escena fue interrumpida por el Big, que le dedicó unas palabras de cariño a la participante antes de que abandonara definitivamente la casa. Con la salida de Charlotte, Solange Abraham y Yipio quedaron confirmados como las dos protagonistas de la final de Gran Hermano Generación Dorada.

Temas Charlotte CaniggiaGran Hermano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
De la expulsión a la final: la historia de Sol Abraham, la tucumana que busca ganar Gran Hermano

De la expulsión a la final: la historia de Sol Abraham, la tucumana que busca ganar Gran Hermano

La final de Gran Hermano Generación Dorada será en dos días: cuándo y cómo será

La final de Gran Hermano Generación Dorada será en dos días: cuándo y cómo será

Lo más popular
Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre
1

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Colapinto confesó que tiene una prohibición antes de cada carrera de Fórmula 1: mantener la testosterona alta
2

Colapinto confesó que tiene una prohibición antes de cada carrera de Fórmula 1: mantener la testosterona alta

Todos los caminos conducen a Caputo
3

Todos los caminos conducen a Caputo

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera
4

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Vicky Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración
5

"Vicky" Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración

Ranking notas premium
Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
1

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos
2

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias
3

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene
4

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una reelección habilitada y críticas por una camiseta porteña
5

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una "reelección habilitada" y críticas por una camiseta porteña

Más Noticias
Todos los caminos conducen a Caputo

Todos los caminos conducen a Caputo

Boca clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana tras resistir ante San Pablo

Boca clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana tras resistir ante San Pablo

Vicky Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración

"Vicky" Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

La Libertad Avanza acelera su armado rumbo a 2027: “Tucumán está en una situación crítica”

La Libertad Avanza acelera su armado rumbo a 2027: “Tucumán está en una situación crítica”

El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán

El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Comentarios