Gran Hermano: qué le dijo Sol Abraham a Charlotte Caniggia antes de que dejara la casa

Resumen para apurados
- Charlotte Caniggia fue eliminada de Gran Hermano por el voto del público y recibió un reproche de Solange Abraham antes de abandonar la casa en la última gala.
- Tras despedirse con cariño de Yipio, Charlotte ignoró a Solange, quien le espetó 'no seas maleducada', evidenciando la tensión previa a su salida definitiva.
- Con esta eliminación, Solange Abraham e Yipio se consagraron como las dos finalistas que definirán el título de Gran Hermano Generación Dorada en la gala final.
La definición de Gran Hermano Generación Dorada ya tiene a sus dos finalistas. Luego de una gala marcada por la expectativa, Yipio y Solange Abraham lograron avanzar a la instancia decisiva, mientras que Charlotte Caniggia quedó eliminada en el tercer puesto por decisión del público.
El encargado de comunicar el resultado fue Santiago del Moro, quien anunció en vivo que Charlotte debía abandonar la casa. “Se va de la casa más famosa, ubicando el tercer puesto, sí, en la tercera posición, sale de Gran Hermano: ¡Charlotte!”, expresó el conductor.
La noticia generó una inmediata reacción de Solange, quien celebró al saber que continuaba en competencia junto a Yipio. “¡Vamos, vamos!”, gritó con entusiasmo al confirmar su lugar en la final.
El mensaje de Charlotte antes de abandonar Gran Hermano
Antes de cruzar la puerta de salida, Charlotte tuvo un momento afectuoso con Yipio. La participante la abrazó y le expresó sus deseos para la final. “Amiga, rompela, ojalá ganes”, le dijo Charlotte, antes de sumar: “Te quiero”.
La despedida parecía transcurrir en un tono cordial, pero en los últimos segundos dentro de la casa se produjo un intercambio inesperado. Desde atrás, Solange Abraham intervino y le dijo a Charlotte: “Saludá, Charlotte, no seas maleducada, chau”.
La escena fue interrumpida por el Big, que le dedicó unas palabras de cariño a la participante antes de que abandonara definitivamente la casa. Con la salida de Charlotte, Solange Abraham y Yipio quedaron confirmados como las dos protagonistas de la final de Gran Hermano Generación Dorada.