Gran Hermano 2026: cuánto dinero ganó la tucumana Sol Abraham y qué incluye el premio

Resumen para apurados
- La tucumana Sol Abraham se consagró campeona de Gran Hermano 2026 en Argentina al ganar la final del reality y obtuvo 70 millones de pesos más una vivienda.
- En la definición del certamen, Yipio logró el segundo puesto con 20 millones de pesos y una casa prefabricada, mientras que Charlotte Caniggia quedó tercera con 10 millones.
- El cierre de esta temporada marca el fin del ciclo televisivo e impulsa a las finalistas dentro del ámbito mediático y del entretenimiento para futuros proyectos comerciales.
La final de Gran Hermano 2026: Generación Dorada ya tiene podio. Sol Abraham se consagró campeona, mientras que Yipio quedó en segundo lugar y Charlotte Caniggia terminó tercera.
Además del título, cada una de las finalistas recibió distintos premios económicos y beneficios. La mayor recompensa quedó en manos de Sol, aunque las participantes que completaron el podio también se llevaron importantes sumas de dinero.
Cuánto dinero ganó Sol Abraham por ganar Gran Hermano
Como campeona de Gran Hermano 2026, Sol Abraham recibió 70 millones de pesos correspondientes al premio principal de la competencia. A esa suma se agregó una casa prefabricada, uno de los beneficios incluidos en los premios anunciados durante esta edición del reality.
La ganadora también obtuvo un reintegro de gastos realizados con tarjeta de crédito a través de una billetera virtual, por lo que su premio contempla dinero, vivienda y este beneficio adicional.
Qué premios recibieron Yipio y Charlotte Caniggia
El segundo puesto quedó para Yipio, quien además de completar el podio recibió una recompensa económica y una vivienda. La participante obtuvo 20 millones de pesos y una casa prefabricada como parte de los premios correspondientes al segundo lugar.
En tanto, Charlotte Caniggia, que terminó tercera, recibió 10 millones de pesos. De esta manera, las tres finalistas de Gran Hermano 2026 obtuvieron premios económicos, mientras que Sol y Yipio también recibieron una vivienda.
- Sol Abraham: 70 millones de pesos + casa prefabricada + reintegro de determinados gastos.
- Yipio: 20 millones de pesos + casa prefabricada.
- Charlotte Caniggia: 10 millones de pesos.