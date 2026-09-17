Rodrigo Lussich apuntó contra Santiago del Moro tras el final de "Gran Hermano Generación Dorada"

“Los participantes han sido una calamidad. Andrea del Boca que necesitaba el trabajo y le hicieron creer que ganaba y después se la sacaron de encima como le pasó a Larreta con la presidencia. Hicieron volver a Tamara Paganini que les había hecho juicio y había prometido jamás volver, un par de chongos sin gracia, la mujer del Turco García que casi se divorcia por estar ahí, la tal Sol, que entró y salió como pancho por su casa y terminó siendo finalista porque la producción necesitaba una villana”, exclamó indignado.