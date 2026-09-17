Seguridad

Rosario: detuvieron a una mujer policía por apretar y robarle a un joven endeudado

La efectiva fue arrestada junto a dos hombres; le habrían sustraído una moto y un celular como parte de pago de la deuda.

El episodio tuvo lugar el miércoles por la tarde en una casa ubicada en Bolivia al 100, en la zona oeste de Rosario
El episodio tuvo lugar el miércoles por la tarde en una casa ubicada en Bolivia al 100, en la zona oeste de Rosario
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Una policía y dos hombres fueron detenidos el miércoles en Rosario acusados de amenazar y robarle a un joven para cobrar una presunta deuda.
  • Los agresores atacaron a la víctima con un destornillador en su casa y le quitaron sus bienes. La oficial fue interceptada armada durante el operativo policial.
  • El arresto expone la presunta implicación de agentes en aprietes de prestamistas. Los tres sospechosos quedaron a disposición judicial por robo y extorsión.
Resumen generado con IA

Una mujer policía fue detenida en Rosario junto a dos hombres acusados de amenazar, extorsionar y robar a un joven de 25 años que mantenía una deuda con prestamistas.

Los sospechosos intimidaron a la víctima en su vivienda, la agredieron con un destornillador y se llevaron su moto y su teléfono celular “como parte de pago” de la deuda, según consignó La Capital.

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El episodio tuvo lugar el miércoles por la tarde en una casa ubicada en Bolivia al 100, en la zona oeste de la ciudad. De acuerdo con el relato del denunciante, dos hombres llegaron al lugar a bordo de un auto para reclamar el pago atrasado.

Según las primeras reconstrucciones, los acusados amenazaron al joven con balear su casa si no se ponía al día con lo adeudado. En medio de la discusión, uno de ellos sacó un destornillador y trató de lesionarlo. La víctima aseguró que recibió puntazos, aunque no lograron herirlo.

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Al no obtener el dinero esperado, los sospechosos robaron pertenencias del joven. Entre los elementos sustraídos figuraban un celular y una moto marca Skua con llantas doradas, que habrían tomado como parte de pago de la deuda reclamada, según informó el portal Rosario 3.

Tras el hecho, la víctima hizo la denuncia y la policía inició tareas de averiguación para identificar a los responsables. A partir de los datos reunidos, efectivos de la Unidad Regional II y del Comando Radioeléctrico se dirigieron a un pasillo en Esquiú al 6100.

En ese lugar encontraron la Skua y a los sospechosos identificados como Darío Fernando A., de 53 años; Juan Daniel R. D., de 26; y Gisela Dora R. D., de 42.

De acuerdo con la versión oficial, cuando los agentes llegaron a la propiedad observaron que la mujer intentaba ingresar a una vivienda portando un arma de fuego. Por esa razón fue demorada y se le secuestró una pistola calibre 9 milímetros junto con un cargador y 13 cartuchos intactos.

Una vez aprehendida, según se pudo constatar, se conoció que la mujer se desempeña como oficial de policía en el Comando Radioeléctrico de Casilda.

Además del arma incautada, los efectivos secuestraron el presunto destornillador utilizado durante las amenazas denunciadas por el joven. También recuperaron el celular sustraído.

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