Cuánto hay que pagar el primer mes para sacar un crédito hipotecario de U$S 100.000

Esta disparidad se halla influenciada por las líneas fondeadas mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Las entidades adheridas a este programa oficial ofrecen financiamiento a largo plazo fijado a un plazo mínimo de 15 años, un límite de 150.000 UVA por crédito y un tope de tasa del UVA más 7,5% anual, condición que iguala el costo del primer pago en varios bancos.