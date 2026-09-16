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Cuánto hay que pagar el primer mes para sacar un crédito hipotecario de U$S 100.000

El costo del primer vencimiento define si la operación resulta viable para el presupuesto familiar. Del programa oficial a las tasas más bajas del mercado.

Cuánto hay que pagar el primer mes para sacar un crédito hipotecario de U$S 100.000
Fuente: ON24
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La consultora Empiria relevó en Argentina que la cuota inicial para un crédito hipotecario de USD 100.000 oscila entre $878.000 y $1,6 millones, según la entidad elegida.
  • La disparidad surge de las tasas y del fondeo estatal del FGS con tope UVA+7,5%, frente a opciones bancarias con costos iniciales que van del 3,5% al 12% anual.
  • El valor del primer pago es decisivo para que las familias califiquen financieramente, marcando la reactivación y el acceso real al mercado inmobiliario y crediticio.
Resumen generado con IA

Al solicitar un crédito hipotecario, el cálculo de la primera cuota resulta decisivo para verificar la viabilidad de la operación en el presupuesto familiar. Para medir este impacto en un monto de referencia de 100.000 dólares, la consultora Empiria comparó la cuota inicial solicitada por cada entidad, revelando marcadas variaciones entre los bancos ante un mismo capital y escenario cambiario.

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Esta disparidad se halla influenciada por las líneas fondeadas mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Las entidades adheridas a este programa oficial ofrecen financiamiento a largo plazo fijado a un plazo mínimo de 15 años, un límite de 150.000 UVA por crédito y un tope de tasa del UVA más 7,5% anual, condición que iguala el costo del primer pago en varios bancos.  

Qué lineas estan disponibles dentro del FGS

BBVA, Patagonia e ICBC: Presentan la cuota inicial más baja dentro de la línea fondeada por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Para un crédito de USD 100.000, los valores requeridos son:

  • BBVA: $1.059.310.
  • Patagonia: $1.164.900.
  • ICBC: $1.165.500.

Fuera del programa estatal: otras opciones

Opciones más económicas (fuera del FGS):

  • Banco de Neuquén: Cuota inicial de $878.640 (tasas de interés entre 3,5% y 8,5% según el plazo).
  • Banco de Rosario: Cuota inicial de $934.100 (tasa del 4,2%).
  • Banco Nación: Cuota inicial de $977.600 (tasa del 6,7% para clientes).
  • Banco Ciudad: Cuota inicial de $1.022.940.
  • Banco de Chubut: Cuota inicial de $1.628.030 para USD 100.000 (tasa del 10% general).
  • Brubank: Cuota inicial de $1.558.350 (tasa del 12% para clientes).
  • Banco de Corrientes: Cuota inicial de $1.451.980 (tasa del 9,9% para clientes).
  • Banco Hipotecario: Cuota inicial de $1.404.420.
  • Banco Del Sol: Cuota inicial de $1.363.080.
  • BanCor: Cuota inicial de $1.353.360.
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