Tragedia en Australia: un hombre murió tras el feroz ataque de un tiburón cerca de la costa
Un trágico hecho conmovió a los bañistas en Sorrento Beach, donde un nadador fue atacado a pocos metros de la orilla. El trágico suceso revive la alarma por la seguidilla de ataques en las costas australianas.
Resumen para apurados
- Un nadador murió este viernes tras el feroz ataque de un tiburón a metros de la orilla en Sorrento Beach, Perth, en el oeste de Australia.
- El hecho ocurrió a 50 metros de la costa tras divisarse un escualo de 2,5 metros. Las autoridades cerraron la playa e iniciaron operativos de búsqueda por mar y aire.
- El suceso reaviva la alarma pública ante una seguidilla de ataques mortales en el país y abre nuevos debates sobre las medidas de seguridad para los bañistas locales.
Fuera de un guion de ficción o alguna escena de cine de terror, lo que vivió el oeste de Australia este viernes puede superar cualquier pesadilla. Una jornada soleada y tranquila se transformó en desesperación cuando un tiburón atacó y mató a un nadador frente a la mirada atónita de decenas de personas.
El trágico episodio ocurrió alrededor de las 10:15 hora local en Sorrento Beach, una concurrida playa ubicada en Perth. Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar tras recibir el alerta por un "incidente relacionado con tiburones", mientras la policía montaba un operativo de búsqueda por mar y aire.
Testimonios del horror en la orilla
Quienes presenciaron la escena relataron momentos de absoluta angustia. El ataque ocurrió a tan solo 50 metros de la costa, una distancia habitualmente considerada segura por los locales que frecuentan la zona para hacer deporte o disfrutar del mar.
Una testigo presencial relató al medio local WAtoday cómo el
animal arremetió contra la víctima: "Soy enfermera, así que obviamente veo muchas cosas feas, pero ver a alguien ser atacado hasta la muerte en el agua frente a mí es bastante difícil de procesar", declaró. Además, horrorizada por lo ocurrido, agregó: "Vivo aquí a la vuelta y nado todos los días. No hay manera de que vuelva a entrar a esa agua".
Playas cerradas y máxima alerta
La ferocidad del ataque dejó una huella imborrable en los presentes. Otra de las personas que caminaba por la zona al momento de la tragedia también brindó su testimonio sobre lo sucedido.
"Miré hacia el océano y pude ver un charco de sangre", detalló Jacqui Rapaic a la cadena nacional ABC. Según su relato, creía que dos personas se encontraban nadando juntas en ese momento, pero solo una de ellas logró regresar con vida a la orilla.
Minutos antes del desenlace, miembros del público ya habían reportado el avistamiento de un tiburón de unos 2,5 metros de largo en las cercanías. Tras el ataque, las autoridades locales dispusieron el cierre inmediato de Sorrento Beach y solicitaron de manera urgente a la población que evite acercarse al área.
Este trágico hecho se suma a una preocupante serie de ataques mortales registrados en Australia durante el último año, entre los que se incluye el fallecimiento de un niño de 12 años en Sídney en enero pasado.