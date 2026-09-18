Tragedia en Australia: un hombre murió tras el feroz ataque de un tiburón cerca de la costa

Una testigo presencial relató al medio local WAtoday cómo el

animal arremetió contra la víctima: "Soy enfermera, así que obviamente veo muchas cosas feas, pero ver a alguien ser atacado hasta la muerte en el agua frente a mí es bastante difícil de procesar", declaró. Además, horrorizada por lo ocurrido, agregó: "Vivo aquí a la vuelta y nado todos los días. No hay manera de que vuelva a entrar a esa agua".