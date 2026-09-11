“Dame una señal”: quedó atrapada 27 horas bajo las ruinas y una mano llegó en el momento justo

El 11 de septiembre hubo márgenes de segundos. Aquel que ese día se levantó un poco tarde o el que olvidó algo en casa o tuvo que volver, aquel que no fue a trabajar porque estaba enfermo o que justo salió para comprar el desayuno. Hubo segundos que significaron vidas, pero también hubo coincidencias para quienes no pudieron salvarse de la tragedia. Hubo instantes exactos y oportunos y en algunos casos lo que muchos llamarían “milagros”. Genelle Guzmán-McMillan fue una de las personas cuyas plegarias la llevaron a un acontecimiento que la convirtió en la última sobreviviente del atentado contra las Torres Gemelas.