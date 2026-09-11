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“Dame una señal”: quedó atrapada 27 horas bajo las ruinas y una mano llegó en el momento justo

Atrapada bajo las ruinas del World Trade Center, Genelle Guzmán-McMillan vivió 27 horas de angustia hasta que una mano misteriosa cambió su destino.

Los equipos de rescate trabajan para retirar los escombros en la Zona Cero de la ciudad de Nueva York el 8 de octubre de 2001. (Ken Tregellas)
Los equipos de rescate trabajan para retirar los escombros en la Zona Cero de la ciudad de Nueva York el 8 de octubre de 2001. (Ken Tregellas)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Genelle Guzmán-McMillan, la última sobreviviente rescatada del 11-S en Nueva York tras 27 horas bajo escombros, relató cómo una misteriosa ayuda le salvó la vida.
  • Atrapada e inmóvil tras el colapso del World Trade Center, un hombre llamado Paul le tomó la mano y le dio fuerzas para alertar a los socorristas antes de desvanecerse.
  • Su testimonio forma parte de un nuevo especial televisivo en Estados Unidos que rescata historias de fe, resiliencia y supervivencia humana a más de dos décadas del atentado.
Resumen generado con IA

El 11 de septiembre hubo márgenes de segundos. Aquel que ese día se levantó un poco tarde o el que olvidó algo en casa o tuvo que volver, aquel que no fue a trabajar porque estaba enfermo o que justo salió para comprar el desayuno. Hubo segundos que significaron vidas, pero también hubo coincidencias para quienes no pudieron salvarse de la tragedia. Hubo instantes exactos y oportunos y en algunos casos lo que muchos llamarían “milagros”. Genelle Guzmán-McMillan fue una de las personas cuyas plegarias la llevaron a un acontecimiento que la convirtió en la última sobreviviente del atentado contra las Torres Gemelas.

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Guzmán-McMillan estuvo en la circunstancia justa, incluso si ese tiempo transcurrió bajo los escombros, incapaz de moverse y sin saber si sobreviviría. Pero aquel lapso de desesperación tuvo un giro que cambió el rumbo y que hizo que una mano llegara en la ocasión indicada. 27 horas fueron las que la última persona rescatada con vida de los escombros del World Trade Center pasó hasta descubrir el nuevo mundo que le esperaba afuera.

El tiempo pasa lento debajo de los escombros

“Un día que cambió nuestras vidas para siempre” es la nueva transmisión especial de televisión que se estrenó en Estados Unidos para conmemorar el 11 de septiembre. La producción destaca el impacto que tuvo el trágico suceso y recopila los testimonios de quienes atravesaron la catástrofe realmente desde adentro. Producido por la comunidad evangélica, este trabajo guarda uno de los relatos más crudos y asombrosos de la tragedia: las 27 horas de Guzmán-McMillan bajo tierra y la salvación que llegó en el momento indicado.

Atrapada en la penumbra y sin posibilidad alguna de movimiento, la desesperación comenzó a ceder paso a la reflexión personal. Mientras el tiempo transcurría sin certezas bajo toneladas de concreto y acero, la mujer comenzó a recordar a su difunta madre y a buscar un refugio espiritual para sostener la cordura, clamando por perdón y por una segunda oportunidad de vida. Sin embargo, hubo un instante decisivo en el que sintió que sus fuerzas se agotaban por completo.

Una mano en la oscuridad y el grito de esperanza

Agotada y al límite de sus posibilidades, llegó el punto que transformaría su experiencia en un hecho inexplicable. «Dios, ¿me escuchas? Por favor, dame una señal», recordó haber expressed en medio del silencio del colapso. Fue en ese hito preciso cuando percibió la intervención de alguien más en la oscuridad. "Y entonces alguien me agarró de la mano", relató Guzmán-McMillan en el especial, detallando que aquella persona se presentó simplemente como Paul.

Aquel sujeto no solo sostuvo su mano, sino que le brindó la contención necesaria para resistir el encierro. "Vas a estar bien. La ayuda está en camino. No voy a dejar que te vayas", rememoró sobre las palabras que el hombre le dijo para tranquilizarla. Cuando los ruidos lejanos de las radios de los rescatistas comenzaron a filtrarse entre las grietas, Paul la animó a continuar gritando para hacerse oír, hasta que finalmente uno de los brigadistas gritó la frase esperada: "La veo".

La supervivencia después de acercarse a la muerte 

En ese instante, la incertidumbre dio paso a la certidumbre de la salvación. "Sabía que iba a volver a casa. Soy la última sobreviviente, estuve enterrada durante 27 horas. Yo misma no podía creer que hubiera sobrevivido", afirmó conmovida al recordar el momento del rescate. Con el paso del tiempo y al analizar lo sucedido, la mujer sostiene la firme convicción de que aquel misterioso acompañante no era una simple proyección de su mente: "No estaba alucinando, no estaba soñando. Reconocía la conversación que había tenido", aseguró, sugiriendo que se trató de un ángel que veló por su vida en las horas más oscuras.

Su historia no es la única que recupera el documental; el programa especial también da voz a otros relatos dramáticos de supervivencia, como el de Sujo John, un hombre que trabajaba en el piso 81 de la Torre Norte mientras su esposa embarazada se encontraba atrapada diez pisos más abajo, en la Torre Sur, demostrando que en medio de la devastación del 11 de septiembre, las historias humanas de esperanza lograron emerger de las ruinas.

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