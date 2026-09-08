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Ataque y pánico en el aire: un hombre terminó atado con cinta adhesiva a su asiento en pleno vuelo

Un vuelo de American Airlines con destino a Newark tuvo que desviarse a Baltimore luego de que un hombre atacara a otros clientes e insultara a la tripulación. Fue inmovilizado con cinta y bridas por dos personas a bordo.

El incidente en pleno vuelo se desencadenó de forma repentina aproximadamente dos horas después del despegue.
El incidente en pleno vuelo se desencadenó de forma repentina aproximadamente dos horas después del despegue. Imagen: CNN
Hace 6 Min

Un viajero de primera clase terminó arrinconado durante el vuelo AA 618 de American Airlines luego de atacar a su compañero de asiento en pleno trayecto. El sujeto, de 67 años, profirió insultos racistas y además agredió a otra mujer que intentó intervenir. Otros dos usuarios recurrieron a atarlo con cinta adhesiva e inmovilizarlo con esposas flexibles debido a la extrema violencia del hecho, lo que obligó al avión a realizar un aterrizaje de emergencia.  

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Juan Mejía, un policía jubilado, junto con la ayuda de otro cliente, Richard Olenick, encintaron e inmovilizaron a un ocupante de 67 años que comenzó a comportarse de forma agresiva en el vuelo de American Airlines que se dirigía a Newark y que terminó desviándose a Baltimore. A mitad de vuelo, el individuo sentado dos filas detrás de Olenick y Mejía, en la sección de primera clase, comenzó a golpear a la persona que estaba a su lado. Al ver que la situación se tornaba violenta, Mejía se levantó y Olenick lo siguió.  

Tensión, mordiscos y precintos

“Empezó a comportarse de forma agresiva y a usar lenguaje grosero”, declaró Olenick. Según los testigos, el agresor también profirió “insultos racistas y homófobos”. Según la testigo Michelle Ng-Reyes, el implicado se agitaba violentamente en su asiento mientras la tripulación y otros presentes intentaban sujetarlo en la parte trasera de la cabina de primera clase.  

“Creo que se lastimó y sangraba en el asiento, y aparentemente estaba agrediendo al hombre que estaba sentado a su lado, otro sujeto vestido de traje”, advirtió Ng-Reyes a NBC Nueva York. “Los tres colaboradores que lo sujetaban le decían cosas como: ‘Dejá de moverte, por favor, dejá de gritar, sentate’”.

Richard Olenick se encuentra junto al pasajero en el vuelo de American Airlines. Imagen: Juan Mejía/ CNN Richard Olenick se encuentra junto al pasajero en el vuelo de American Airlines. Imagen: Juan Mejía/ CNN

Aterrizaje forzado y detención policial

Pronto el atacante mordió a Mejía e intentó morder a Olenick, lo que provocó que los intervinientes comenzaran a usar cinta adhesiva de una azafata para inmovilizarlo, según relataron ambos. Además, una azafata le dio a Olenick, Mejía y a una tercera persona una brida de plástico, que usaron para sujetar las muñecas del involucrado mientras él les ordenaba que “se quiten de encima”.  

Durante los siguientes 15 minutos, Olenick permaneció sentado sobre el individuo inmovilizado hasta que el avión realizó un aterrizaje de emergencia en Maryland. En un momento dado, Olenick intentó volver a sentarse, pero tuvo que regresar rápidamente "porque el sujeto volvió a comportarse de forma extraña", según relató.  

Protocolos y sanciones de la FAA

La policía de la Autoridad de Transporte de Maryland recibió el avión tras su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington y arrestó al hombre por cargos estatales, según un comunicado del FBI. Las autoridades no revelaron la identidad del detenido en un primer momento. Después de que el sospechoso fuera desembarcado, el vuelo continuó su ruta hacia Newark.  

El caso en el vuelo AA 618 no es inusual y en muchos aviones comerciales se encuentra cinta adhesiva y esposas flexibles para inmovilizar a clientes violentos o conflictivos. En 2024, un agresor que intentó forzar la puerta e hirió a una azafata durante un vuelo de Milwaukee a Dallas fue atado a su asiento con cinta adhesiva.  

Según la FAA, en lo que va de este año 2026 se registraron más de 1.160 incidentes con pasajeros conflictivos. Además de las sanciones penales, la agencia puede imponer multas de más de 43.000 dólares a cualquier usuario que "agreda, amenace, intimide o interfiera con los miembros de la tripulación de la aerolínea".  

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