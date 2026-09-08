Ataque y pánico en el aire: un hombre terminó atado con cinta adhesiva a su asiento en pleno vuelo

Juan Mejía, un policía jubilado, junto con la ayuda de otro cliente, Richard Olenick, encintaron e inmovilizaron a un ocupante de 67 años que comenzó a comportarse de forma agresiva en el vuelo de American Airlines que se dirigía a Newark y que terminó desviándose a Baltimore. A mitad de vuelo, el individuo sentado dos filas detrás de Olenick y Mejía, en la sección de primera clase, comenzó a golpear a la persona que estaba a su lado. Al ver que la situación se tornaba violenta, Mejía se levantó y Olenick lo siguió.