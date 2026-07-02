El secreto de Cabo Verde, el rival al que hasta acá nadie pudo vencer en el Mundial y que acumula un extenso invicto

No será un partido de ida y vuelta ni de espacios amplios para correr. Todo indica que el campeón del mundo deberá afrontar un encuentro de paciencia, circulación y precisión. Mover la pelota de un lado a otro, ensanchar la cancha, acelerar en el momento justo y evitar caer en la ansiedad serán aspectos tan importantes como la jerarquía individual. Ese tipo de partidos suelen exigir futbolistas capaces de romper líneas con un pase o un cambio de ritmo.