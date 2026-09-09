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El Niño podría ser uno de los más intensos registrados: cómo impactaría en Tucumán

Cristofer Brito anticipó un período con mayor presencia de lluvias y humedad entre noviembre y febrero, aunque sin temperaturas extremas.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cristofer Brito (SMN) advirtió que El Niño causará más lluvias y humedad en Tucumán entre noviembre y febrero por un calentamiento récord en el Pacífico.
  • El pronóstico de EE.UU. prevé anomalías de hasta 3,5 °C en el océano, superando la histórica marca de 2015 y alterando la circulación del viento en el país.
  • Aunque no se esperan temperaturas récord, la persistente humedad provocará una sensación térmica sofocante y un verano con precipitaciones sobre el promedio.
Resumen generado con IA

El próximo verano podría estar marcado por lluvias más frecuentes, elevada humedad y una sensación térmica sofocante en Tucumán. El fenómeno de El Niño vuelve a ocupar el centro de las proyecciones meteorológicas y, según los pronósticos internacionales, podría alcanzar una intensidad excepcional durante los próximos meses.

Cristofer Brito, observador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), explicó a LA GACETA que el fenómeno genera especial atención por los valores que se esperan en una región determinada del océano Pacífico, utilizada por los especialistas para monitorear su evolución.

“El Niño más intenso hasta ahora registrado fue el de 2015. En una región específica del océano Pacífico, que es la que miramos los meteorólogos y climatólogos para verificar qué condiciones hay en el océano, llegó a valores de 2,5 o 2,7 grados”, explicó.

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En esta oportunidad, el escenario podría ser todavía más marcado. Según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, se prevén valores de hasta 3,5 grados por encima del promedio. “Estaremos en las puertas de tener el Niño más intenso desde que se tienen registros”, advirtió.

Qué puede pasar en Tucumán

Para el norte argentino, y particularmente para Tucumán, la principal consecuencia estaría relacionada con las precipitaciones. Noviembre, diciembre, enero y febrero podrían presentar un escenario más lluvioso y húmedo de lo habitual.

“Lo que nos sucedería a nosotros en Tucumán y en el norte de Argentina es tener un noviembre, diciembre, enero y febrero con más lluvias, con mucho ambiente húmedo”, señaló el especialista.

Sin embargo, esto no necesariamente significa que será un verano con temperaturas récord. Brito explicó que las temperaturas podrían mantenerse dentro de parámetros normales, aunque la humedad aumentaría considerablemente la sensación de calor.

“Capaz que no iríamos a un verano récord de temperatura, sino que sería un verano normal en cuanto a temperaturas, pero al estar húmedo y sofocante, las sensaciones térmicas seguramente van a estar un poco altas”, sostuvo.

El Niño podría ser uno de los más intensos registrados: cómo impactaría en Tucumán ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO

Por qué hubo días de calor en pleno final del invierno

Las temperaturas elevadas que se registraron durante los últimos días del invierno también pueden explicarse, en parte, por la dinámica asociada al fenómeno.

“El Niño favorece que tengamos sistemas de alta presión que se aproximan en latitudes más bajas y eso genera circulación de viento del sector norte y ayuda a que las temperaturas suban en el centro y el norte del país”, explicó Brito.

El especialista aclaró que estos cambios suelen ser transitorios. Por eso, después de jornadas con temperaturas elevadas, puede producirse un descenso brusco.

“Siempre pasa que tenemos situaciones de aumento de temperaturas y luego baja de golpe la temperatura porque estos sistemas de baja presión se van moviendo de oeste a este y nos toca primero el viento norte y después el viento del sector sur”, detalló.

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