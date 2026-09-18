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Gestación subrogada: qué es y por qué Lady Gaga lo habría elegido para tener a su primer bebé

Lady Gaga y Michael Polansky recibieron a su primera hija, Rose Bean, luego de que hubieran optado por una gestación subrogada.

Gestación subrogada: qué es y por qué Lady Gaga lo habría elegido para tener a su primer bebé
Foto: Jacopo Raule - Vanity Fair
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lady Gaga y Michael Polansky tuvieron a su primera hija en Los Ángeles por gestación subrogada, una decisión motivada por los problemas de salud crónicos de la cantante.
  • La elección se vincula a una severa cirugía de cadera en 2013 y a un posterior diagnóstico de fibromialgia, afecciones que provocan dolores crónicos y limitaron su embarazo.
  • El caso reabre el debate internacional sobre la gestación subrogada, una alternativa reproductiva ante impedimentos médicos que aún genera controversias éticas y legales.
Resumen generado con IA

Que Lady Gaga no hubiera aparecido durante meses en la escena pública y que, por ende, no hubieran trascendido imágenes suyas embarazada ahora cobra más sentido. Luego de que Page Six publicara las primeras fotografías de la familia que ahora tienen Gaga y Michael Polansky, trascendió que la artista habría elegido tener a su primera hija por gestación subrogada.

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Así lo publicó el medio de espectáculos TMZ, que además compartió los primeros datos sobre la niña. Según se informó, la prensa de espectáculos estadounidense tuvo acceso al acta de nacimiento de la niña, cuyo nombre elegido fue Rose Bean. También se dio a conocer que la pequeña nació el 9 de junio de 2026 en una clínica en Los Ángeles, Estados Unidos.

Por qué Lady Gaga eligió la subrogación de vientre para tener a su hija

La salud de Lady Gaga sufrió una severa complicación en 2013 mientras realizaba su gira Born This Way Ball. La artista sufrió una lesión en la cadera que ocultó durante un mes para poder terminar sus presentaciones, hasta que dejó de poder caminar por el dolor. Finalmente, fue operada en febrero de 2013 debido a un desgarro severo del labrum, un cartílago que protege la articulación, y una fisura en la cadera derecha.

Los médicos le informaron que, de haber seguido realizando sus actividades normales, podría haber necesitado un reemplazo total de la cadera con prótesis.

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En 2017, la cantante reveló su diagnóstico de fibromialgia, una afección que empezó a afectarla luego de la operación de cadera. Ambas condiciones –la operación de cadera y los dolores y el cansancio crónicos de la fibromialgia– estuvieron presentes desde entonces en la vida de la artista. Se cree que ambas condiciones pudieron haberla llevado a tomar la decisión de tener una gestación subrogada.

Qué es la gestación subrogada o subrogación de vientre

Según la Cleveland Clinic, la gestación subrogada es un proceso en el que otra persona gesta y da a luz a un hijo para otra pareja o persona. La persona que lleva el embarazo se constituye como la madre subrogada o gestante subrogada y, quienes reciben al niño, son los padres intencionados.

La gestación por subrogación es un método de reproducción asistida que suele lograrse mediante la fertilización in vitro, es decir, la creación en un laboratorio de un embrión que lleva el óvulo y el espermatozoide de los futuros padres. Por ello, el embrión se transfiere al vientre de la madre subrogada sin necesidad de tener ninguna relación genética con ella.

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Algunos países prohíben la subrogación de vientre, ya que involucra aspectos complejos desde el punto de vista ético y emocional.

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