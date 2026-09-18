Gestación subrogada: qué es y por qué Lady Gaga lo habría elegido para tener a su primer bebé

Por qué Lady Gaga eligió la subrogación de vientre para tener a su hija

La salud de Lady Gaga sufrió una severa complicación en 2013 mientras realizaba su gira Born This Way Ball. La artista sufrió una lesión en la cadera que ocultó durante un mes para poder terminar sus presentaciones, hasta que dejó de poder caminar por el dolor. Finalmente, fue operada en febrero de 2013 debido a un desgarro severo del labrum, un cartílago que protege la articulación, y una fisura en la cadera derecha.