Marta Fort reveló su deseo de ser madre y habló de la posibilidad de recurrir a la gestación subrogada

En ese sentido, Marta sostuvo que la manera en que se construyen los vínculos familiares es más importante que el método mediante el cual llegan los hijos. "Entonces, yo no siento que esté mal. Si no, ¿Cómo es? Mi papá no tenía muchas alternativas fuera de eso más que adoptar o estar con una mujer, impostando algo que a él no le gustaba. Siento que si uno está bien acompañado, el método es lo de menos", planteó.