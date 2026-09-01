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Marta Fort reveló su deseo de ser madre y habló de la posibilidad de recurrir a la gestación subrogada

La hija de Ricardo Fort habló sobre sus planes a futuro y aseguró que tiene una edad límite para ser madre de manera biológica.

Marta Fort reveló su deseo de ser madre y habló de la posibilidad de recurrir a la gestación subrogada
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Marta Fort reveló en una entrevista televisiva su deseo de ser madre y afirmó que recurrirá a la gestación subrogada si a los 35 años no tiene pareja para concebir.
  • La influencer defendió este método basándose en su propia crianza, recordando que su padre Ricardo Fort recurrió a la subrogación en 2004 para tenerla a ella y a su hermano.
  • Sus declaraciones reabren el debate sobre la maternidad y los modelos familiares en Argentina, priorizando los vínculos afectivos por encima del método de concepción.
Resumen generado con IA

Marta Fort volvió a hablar de uno de sus deseos más personales. La influencer, hija del fallecido empresario y mediático Ricardo Fort, reveló que sueña con ser madre y contó que ya tiene definida una edad límite para concretarlo de manera biológica. Si esa posibilidad no se presenta, aseguró que no descarta recurrir a la gestación subrogada.

La declaración se produjo en medio de su presente laboral al frente de Fort Show, el nuevo ciclo de streaming que conduce en Blender. Durante una entrevista con Puro Show (El Trece), Marta fue consultada sobre sus planes a futuro y sorprendió al referirse a su deseo de formar una familia.

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"Yo ya dije que si tengo 35 o 36 años, estoy soltera y no tengo planes con nadie, o no hay nada encaminado para que yo mamá naturalmente, lo voy a tener de esa forma porque yo quiero ser madre por A o por B", aseveró.

La hija de Ricardo Fort también dejó en claro que está abierta a distintas alternativas para cumplir su deseo de ser mamá, una decisión que vinculó con la propia historia familiar. Su padre había recurrido a la gestación subrogada en 2004, cuando nacieron Marta y su hermano, Felipe.

La contundente postura de Marta Fort sobre la gestación subrogada

Marta no esquivó el debate sobre la gestación subrogada y respondió de manera contundente cuando fue consultada sobre quienes cuestionan ese método. “¿Sabés lo que pasa? Si está en contra de ese método es porque la persona que la tuvo no la acompañó como tal”.

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Para explicar su posición, la influencer apeló a su propia experiencia y a los vínculos que construyó durante su infancia. Recordó que creció sin su madre, pero estuvo acompañada por distintas personas que ocuparon lugares fundamentales en su vida.

“Porque yo tuve papá, no tuve mamá, pero al mismo tiempo tuve una mamá adoptiva, quizás si se le quiere decir así, que es Marisa, que fue mi niñera. Lo tuve a Gustavo (Martínez), lo tengo a César (Carozza), mi abogado. Estoy llena de familiares adoptivos, como mis tíos”.

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En ese sentido, Marta sostuvo que la manera en que se construyen los vínculos familiares es más importante que el método mediante el cual llegan los hijos. "Entonces, yo no siento que esté mal. Si no, ¿Cómo es? Mi papá no tenía muchas alternativas fuera de eso más que adoptar o estar con una mujer, impostando algo que a él no le gustaba. Siento que si uno está bien acompañado, el método es lo de menos", planteó.

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