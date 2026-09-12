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Lady Gaga fue mamá: quién es Michael Polansky, su prometido y padre del bebé

Quién es el empresario que se convirtió en el prometido de Lady Gaga y padre de su primer hijo.

Lady Gaga apareció con su primer hijo, fruto de la relación con Michael Polansky.
Lady Gaga apareció con su primer hijo, fruto de la relación con Michael Polansky. Foto: Page Six
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lady Gaga fue madre de su primer hijo junto a su prometido Michael Polansky en EE.UU., tras meses alejada de los medios, cumpliendo su deseo de formar una familia.
  • La pareja se conoció en 2019 a través de la madre de la artista. Polansky es un empresario tecnológico de Harvard y confirmaron su compromiso de casamiento en 2024.
  • El nacimiento consolida el proyecto personal más anhelado por la cantante, quien equilibra ahora su maternidad con los preparativos de boda y su carrera artística.
Resumen generado con IA

Este viernes, la sección de espectáculos de The New York Post, Page Six, dio a conocer que Lady Gaga tuvo su primer hijo –o hija– a los 40 años. Después de meses de baja presencia en los medios y sin shows programados, la cantante y actriz reapareció públicamente cargando un bebé. Junto a ella apareció también Michael Polansky, a quien presentó como su prometido.

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Los deseos de Gaga de convertirse en madre ya se venían manifestando desde hace años. Después de incursionar en el cine entre 2013 y 2014 y de tener su primer protagónico con “A Star Is Born”, estrenada en 2018, la intérprete había anunciado que quería ampliar sus experiencias en la pantalla grande. Pero también había manifestado uno de sus más grandes proyectos: convertirse en madre.

¿Quién es Michael Polansky, el prometido de Lady Gaga?

La relación de Gaga y Polansky empezó con un perfil bajo, pese a las difusiones de la prensa estadounidense que se mantuvo siempre al tanto del vínculo. Michael Polansky es un empresario de la tecnología. Aunque se piensa en algún parentesco con el director de cine, acusado múltiples veces de abuso sexual, el prometido de Gaga no tiene ninguna filiación con Roman Polanski, cuyo apellido incluso se escribe diferente.

Lady Gaga y Michael Polansky están juntos desde 2019 Lady Gaga y Michael Polansky están juntos desde 2019 Vanity Fair

Polansky está a punto de cumplir sus 43 años, pues nació en Minnesota el 26 de septiembre de 1983. Estudió en la Universidad de Harvard y se graduó a sus 23 años en matemáticas aplicadas y ciencias de la computación.

Es el director ejecutivo de The Parker Group y de la Fundación Parker, fundada por el empresario y filántropo Sean Parker, primer presidente de Facebook. La institución tiene una rama –el Instituto Parker para la Inmunoterapia del Cáncer– que financia investigaciones para convertir la enfermedad en una patología curable en el cuerpo humano.

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Respecto a sus gustos personales, Polansky es un fanático del equipo de fútbol americano San Francisco 49ers. De hecho, su relación con Gaga se dio a conocer en un Super Bowl en 2020 y luego se filtraron imágenes de ellos juntos nuevamente en 2024, cuando su equipo se enfrentaba a los Kansas City Chiefs.

Cómo se conocieron Lady Gaga y Michael Polansky

El vínculo de Gaga y el CEO de The Parker Group empezó gracias a las fundaciones en las que ambos participan. La mediadora principal fue Cynthia Germanotta, madre de la artista y directora de la fundación Born This Way de salud mental de Gaga. En actividades que compartió junto a Polansky, la mujer le aseguró a su hija que tenía al marido ideal para ella.

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En 2019 se conocieron y la relación se desarrolló en principio mediante llamadas telefónicas. El vínculo se afianzó durante la pandemia, pero ya había iniciado antes de la declaración de la emergencia sanitaria. Las primeras fuentes consultadas aseguraron que ella estaba muy enamorada y que él la cuidaba en la misma medida.

En 2024, la artista confirmó su compromiso para la revista Vogue en la entrevista para la cual fue portada. Semanas después, compartió en su cuenta de Instagram una foto por su cumpleaños agradeciéndole a su pareja. Meses después, en la inauguración de los Juegos Olímpicos, ella lo presentó ante el primer ministro de Francia, Gabriel Attal, como su “prometido”.

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