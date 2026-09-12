Lady Gaga fue mamá: quién es Michael Polansky, su prometido y padre del bebé

Cómo se conocieron Lady Gaga y Michael Polansky

El vínculo de Gaga y el CEO de The Parker Group empezó gracias a las fundaciones en las que ambos participan. La mediadora principal fue Cynthia Germanotta, madre de la artista y directora de la fundación Born This Way de salud mental de Gaga. En actividades que compartió junto a Polansky, la mujer le aseguró a su hija que tenía al marido ideal para ella.