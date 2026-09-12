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El secreto mejor guardado de Lady Gaga: reapareció con un bebé y confirmó que fue mamá

Tras meses alejada de las cámaras, Lady Gaga reapareció junto a su prometido y el bebé que ambos recibieron recientemente.

El secreto mejor guardado de Lady Gaga: reapareció con un bebé y confirmó que fue mamá
Foto: Page Six
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lady Gaga y su prometido Michael Polansky fueron fotografiados en California con su primer hijo, confirmando su reciente maternidad tras meses de estricta reserva mediática.
  • La pareja mantiene una relación desde hace seis años y se comprometió en 2024. La cantante ya había manifestado públicamente sus deseos de ser madre en entrevistas desde 2019.
  • El nacimiento del bebé marca una nueva etapa personal para la artista, quien equilibra su reciente maternidad con su carrera musical y sus próximos proyectos cinematográficos.
Resumen generado con IA

Lady Gaga no deja de dar sorpresas, pero esta vez no se trató de una performance artística, como acostumbra. Según reveló el medio especializado Page Six, la cantante reapareció después de meses de estar alejada de las cámaras, con su prometido Michael Polansky, y nada menos que su primer hijo.

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Este viernes, Page Six publicó las primeras fotos que se conocieron de los recientes padres con su primer hijo. Aunque el embarazo no se dio a conocer –al igual que el nombre o sexo del bebé–, el recién nacido fue recibido con gran alegría por los seguidores de Gaga. Las imágenes fueron tomadas en los últimos días en California, mientras ambos se encontraban en la calle.

Lady Gaga fue mamá junto a Michael Polansky

Según pudo recuperar la revista People, Gaga ya había hablado públicamente sobre sus deseos de ser madre. Desde 2019, al menos, la artista manifestaba esperar “babies” como parte de su futuro. “Quiero hacer más películas, quiero tener bebés”, dijo entonces, por lo que cabría esperar que llegara un nacimiento en no mucho tiempo.

“Diré que estoy muy emocionada por tener bebés”, declaró también en 2020, en una entrevista con InStyle. “Deseo ser una mamá. ¿No es increíble lo que podemos hacer? Podemos llevar un humano dentro y luego hacerlo crecer. Después sale y es nuestro trabajo mantenerlo con vida”, bromeó con sorpresa.

¿Quién es Michael Polansky, el prometido de Lady Gaga?

En 2024 se conoció el compromiso de Lady Gaga con Polansky, no por la publicación de románticas fotos con un anillo de brillantes. La artista presentó a Polansky ante el primer ministro francés, Gabriel Attal, como su “prometido”. Mientras que Gaga tiene 40 años, su pareja tiene 42 y se dedica al rubro de la tecnología.

El secreto mejor guardado de Lady Gaga: reapareció con un bebé y confirmó que fue mamá Foto: Page Six

La pareja lleva por lo menos seis años de relación. Sus primeras fotos juntos se publicaron en 2020 en la previa de la presentación de Gaga en el Super Bowl. En 2024 ella confirmó su compromiso y recientemente tuvieron a su hijo.

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Polansky estudió en la Universidad de Harvard y es fundador de empresas como Avos Capital Management, Outer Biosciences y Hawktail. También invirtió en la empresa de maquillaje de Gaga, Haus Labs By Lady Gaga. En paralelo, forma parte de la administración del Parker Institute for Cancer Immunotherapy, una organización de investigación médica sin fines de lucro, dedicada a desarrollar terapias inmunológicas para hacer que el cáncer se convierta en una enfermedad curable.

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