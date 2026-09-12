El secreto mejor guardado de Lady Gaga: reapareció con un bebé y confirmó que fue mamá

Este viernes, Page Six publicó las primeras fotos que se conocieron de los recientes padres con su primer hijo. Aunque el embarazo no se dio a conocer –al igual que el nombre o sexo del bebé–, el recién nacido fue recibido con gran alegría por los seguidores de Gaga. Las imágenes fueron tomadas en los últimos días en California, mientras ambos se encontraban en la calle.