El momento en que Lady Gaga tenía números uno en todo el mundo y U$S 3 millones en rojo

Desequilibrio

Una parte importante del problema estaba en la decisión de Stefani Joanne Angelina Germanotta (nombre real) de reinvertir mucho dinero en la propia producción con escenarios, elementos visuales y vestuarios extravagantes utilizados por ella y sus bailarines que incrementaron considerablemente los costos. El recorrido empezó en noviembre de 2009 y terminó en mayo de 2011, periodo en el cual la artista pasó por los cinco continentes y brindó 200 conciertos, lo que la convirtió en una de las figuras más reconocidas del pop.