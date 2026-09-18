Una semana que gira alrededor de la Virgen de la Merced: cuáles son las actividades previstas

Las misas

El 24, las misas se suceden desde las 6, una por hora. A las 11 se celebra la misa de las Fuerzas Armadas y de Seguridad -“porque ella es generala del Ejército Argentino”-. Terminada esa misa, la imagen es trasladada al colegio de las Hermanas Esclavas, donde permanece hasta el acto cívico-religioso-militar de las 16.30 en plaza Belgrano. Luego, cerca de las 17, se hace la procesión central, y a las 18.30 la misa que cierra la jornada de festejos. Por la noche, luego de la misa de las 20, se celebra además la memoria mensual: una procesión con el rezo del rosario hasta la Casa Histórica.