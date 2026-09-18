SociedadSANTA PATRONA

Una semana que gira alrededor de la Virgen de la Merced: cuáles son las actividades previstas

Hacia el 24 de septiembre se está desarrollando la novena, que culminará el 23. Ese día llegarán los misachicos. Procesiones y vigilia con sorpresa.

ACTO. El 24 de septiembre, tras la misa de las 20, los fieles marcharán a la Casa Histórica rezando el rosario.
ACTO. El 24 de septiembre, tras la misa de las 20, los fieles marcharán a la Casa Histórica rezando el rosario.
Hace 5 Hs

A días de la celebración central en honor a la Virgen de la Merced, patrona de Tucumán, la iglesia ultima los preparativos de una jornada que combina rito, historia y devoción popular, con una vigilia, procesiones y misas que se extienden desde la noche del 23 hasta la noche del 24 de septiembre.

El padre Abel, de la iglesia La Merced, recordó el sentido de la fecha: “Es a esta misma imagen, a la Virgen, a quien el general Manuel Belgrano le pide que interceda para que en la batalla del 24 de septiembre de 1812 se produzca esto tan importante para todos los tucumanos y para nuestra historia argentina”, dijo.

La Virgen de la Merced llegó a Casa de Gobierno y Tucumán se prepara para el 24 de septiembre: cómo será la celebración

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Explicó que la imagen tiene atributos propios de la Virgen “tucumanizada”. “La corona, es una réplica de la original, que en 1912, a 100 años de la Batalla, donó el pueblo tucumano, y que la Virgen sólo usa cada 24. Fue colocada en Casa de Gobierno por el gobernador, Osvaldo Jaldo; la mantilla, por la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y la banda argentina, por el presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo. Y vamos a ir vistiéndola con todas las instituciones importantes, en representación del pueblo tucumano”, precisó el sacerdote. “Cada uno de estos objetos, más allá del valor económico e histórico, habla de la fe de nuestro pueblo tucumano”, añadió.

Gauchos tucumanos marcharán este sábado por la Virgen de la Merced

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La tarde del 23 -desde la siesta y hasta las 20- llegan los misachicos, procesiones espontáneas de distintas poblaciones que caminan con su propia imagen de la Virgen. Esa noche se realiza la vigilia, a la que el padre Abel invitó especialmente a participar: “Hay una hermosa sorpresa, algo visual para esa noche hasta las 0, cuando sale la Virgen a saludarnos”. Tras ese saludo, contó que se hace la procesión y la marcha de los gauchos en su homenaje.

Las misas

El 24, las misas se suceden desde las 6, una por hora. A las 11 se celebra la misa de las Fuerzas Armadas y de Seguridad -“porque ella es generala del Ejército Argentino”-. Terminada esa misa, la imagen es trasladada al colegio de las Hermanas Esclavas, donde permanece hasta el acto cívico-religioso-militar de las 16.30 en plaza Belgrano. Luego, cerca de las 17, se hace la procesión central, y a las 18.30 la misa que cierra la jornada de festejos. Por la noche, luego de la misa de las 20, se celebra además la memoria mensual: una procesión con el rezo del rosario hasta la Casa Histórica.

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Todo este calendario se enmarca en un mes de preparación más amplio: la misión mariana, iniciada el 15 de septiembre bajo el lema “Con María de la Merced abracemos a todos”, y la novena, que desde el 15 de septiembre reúne a las parroquias y comunidades visitadas durante ese mes para “saludar a nuestra Madre”, como resumió el sacerdote.

Lo que pasó el 9 de julio

La Iglesia, a través del padre Abel Álvarez, explicó que la Virgen de la Merced no pudo ingresar a la vigilia del 9 de Julio en la Casa Histórica por un cambio en el protocolo. La Basílica ya no recibe invitaciones ni acreditaciones oficiales y el traslado depende de agrupaciones gauchas. Álvarez descartó un acto extraordinario y llamó a preservar la unidad.


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