ENTREVISTA

Soledad Molinuevo: “Se necesita mejorar la calidad de vida de la gente en cuestiones básicas”

La diputada habló en LG PLAY tras anunciar su candidatura para intendenta de San Miguel de Tucumán en 2027. Qué dijo sobre las críticas y la gestión de Chahla

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La diputada Soledad Molinuevo (LLA) anunció que competirá por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027 para mejorar los servicios básicos de la ciudad.
  • La legisladora confirmó su postulación tras reclamos vecinales y desestimó las críticas del oficialismo municipal, que cuestionó su intención electoral a meses de asumir.
  • Molinuevo presentará a fin de año su plan de gobierno técnico, consolidando el armado territorial de los libertarios junto a Lisandro Catalán hacia 2027.
Resumen generado con IA

La diputada por La Libertad Avanza (LLA), Soledad Molinuevo, brindó sus primeras declaraciones tras anunciar su intención de competir por la intendencia de San Miguel de Tucumán en las elecciones de 2027. “Se necesita mejorar la calidad de vida de la gente en cuestiones básicas. Cuestiones básicas como infraestructura, calles, pavimento, saneamiento y cloacas. Lo básico para que la gente pueda vivir mejor”, mencionó en una entrevista con LG PLAY.

Según explicó la parlamentaria en una entrevista exclusiva, la definición se fue gestando a partir de los pedidos que recibía en sus recorridas por la ciudad y en la peatonal, donde dijo dialogar habitualmente con vecinos. Molinuevo identificó a la militancia joven de su espacio como el sector que más insistió para que diera el paso. Aclaró, sin embargo, que la comunicación de su candidatura no implica un lanzamiento de campaña, sino un mensaje dirigido a quienes le preguntaban si iba a competir en los comicios provinciales. “No es momento de hablar de propuestas”, comentó.

Respuestas a las críticas

Funcionarios del equipo de la intendenta Rossana Chahla embistieron contra Molinuevo después de que notificara su candidatura. El que se expresó con mayor dureza fue el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, quien remarcó que la dirigente libertaria fue electa para representar a los tucumanos en el Congreso hace menos de un año. “Antes de mostrar resultados concretos ya está pensando en iniciar una nueva campaña. ¿Eso no era la casta? ¿Utilizar un cargo como trampolín para llegar rápidamente a otro no era parte de la política que venían a terminar?”, cuestionó.

Consultada al respecto, Molinuevo respondió que no conoce al funcionario y que, con nueve meses de gestión, el término "casta" no le resulta aplicable. “Hay un dicho que dice ‘la ignorancia es insolente’, así que no lo conozco, no voy a contestarle. Hace nueve meses que estoy de diputada, muy poquito en la política, así que la palabra casta no aplica. En este caso debería informarse qué es lo que significa la palabra casta. Nada más que decirle”, retrucó.

La parlamentaria nacional ponderó la figura de Lisandro Catalán, presidente de LLA Tucumán y candidato a gobernador por el espacio. Reconoció también que por su actividad legislativa mantuvo reuniones en los últimos días con el presidente Javier Milei y con la secretaria general de la Gobernación, Karina Milei, pero aseguró que nada tuvo que ver con el anuncio de candidatura como jefa municipal.

"No estoy en modo campaña"

Respecto de un eventual plan de gestión, Molinuevo evitó adelantar propuestas concretas y anunció que antes de fin de año se presentará un documento denominado "Punto de partida para la libertad de San Miguel de Tucumán", elaborado con mesas técnicas, algo similar a lo que se presentó desde el partido como propuesta para la Gobernación.

La diputada, a su vez, evitó una evaluación crítica de la gestión de la intendenta Rossana Chahla. Consideró que “algunos aciertos habrá tenido”, pero afirmó que no está para criticar su gestión sino para acercar propuestas de mejora de calidad de vida. “No estoy en modo campaña”, aseguró. Sin embargo, reprochó que a pocas cuadras de la Casa de Gobierno o de la Intendencia haya problemas con las cloacas. “Eso no puede pasar. Creo que es una de las prioridades”, indicó la abogada de 53 años.

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