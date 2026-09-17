Soledad Molinuevo: “Se necesita mejorar la calidad de vida de la gente en cuestiones básicas”

Según explicó la parlamentaria en una entrevista exclusiva, la definición se fue gestando a partir de los pedidos que recibía en sus recorridas por la ciudad y en la peatonal, donde dijo dialogar habitualmente con vecinos. Molinuevo identificó a la militancia joven de su espacio como el sector que más insistió para que diera el paso. Aclaró, sin embargo, que la comunicación de su candidatura no implica un lanzamiento de campaña, sino un mensaje dirigido a quienes le preguntaban si iba a competir en los comicios provinciales. “No es momento de hablar de propuestas”, comentó.