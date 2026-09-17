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La UIA volvió a pedir que se suspendan los embargos fiscales por 180 días

Martín Rappallini planteó la medida durante la Jornada de la Industria de Entre Ríos y advirtió por el impacto de las altas tasas de interés y la morosidad sobre las empresas.

Martín Rappallini. UIA (ARCHIVO)
Martín Rappallini. UIA (ARCHIVO)
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • El titular de la UIA, Martín Rappallini, reclamó este jueves en Entre Ríos frenar los embargos fiscales por 180 días para aliviar la asfixia financiera de las pymes.
  • La entidad advirtió que las altas tasas y la recesión dispararon la morosidad tributaria, planteo que ya fue elevado formalmente ante el Ministerio de Economía.
  • Advierten que sin crédito ni alivio tributario continuará la caída del empleo fabril y el deterioro de la actividad productiva frente a la competencia externa.
Resumen generado con IA

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, volvió a reclamar la suspensión de los embargos fiscales por 180 días, al advertir sobre las dificultades financieras que atraviesa buena parte del sector productivo, especialmente las pequeñas y medianas empresas.

El planteo fue realizado este jueves durante la 22° Jornada de la Industria de Entre Ríos, organizada por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) en conmemoración del Día de la Industria, en la capital entrerriana. 

Rappallini sostuvo que las altas tasas de interés del año pasado provocaron “una enorme morosidad”, tanto en el sistema financiero como en las obligaciones tributarias.

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“Por eso estamos pidiendo, entre otras medidas, una suspensión por 180 días de los embargos fiscales”, afirmó el titular de la UIA. El reclamo ya había sido incorporado al documento técnico que la central fabril entregó al Ministerio de Economía nacional.

“Embargar a una empresa que atraviesa dificultades muchas veces no resuelve el problema, sino que lo agrava”, alertó Rappallini. En ese sentido, planteó la necesidad de otorgar a las industrias que atraviesan dificultades “la posibilidad de ordenar su situación y seguir produciendo”, consignó el sitio Infobae.

El dirigente también reclamó “reconstruir el crédito productivo argentino”. “El financiamiento de largo plazo es vital para el desarrollo de la industria, la incorporación de tecnología y el aumento de la productividad”, sostuvo.

Entre los presentes se encontraba el secretario de Hacienda de Economía, Carlos Guberman, quien tenía previsto participar posteriormente de un panel sobre presión tributaria. El funcionario no hizo referencia durante su exposición al pedido de la central fabril.

También participaron de la jornada el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; la titular de la Unión Industrial de la provincia, Celeste Valenti, y la intendenta de Paraná, Rosario Romero.

La actividad y la presión tributaria

Rappallini advirtió además sobre la situación de la actividad económica y pidió prestar especial atención a la microeconomía. “Hay que prestar mucha atención a la microeconomía, porque al final impacta en la macro”, afirmó.

Según el titular de la UIA, la merma de la actividad en distintos sectores tiene como consecuencias la “caída de la recaudación, aumento de la morosidad y deterioro del empleo”. “Esto termina impactando sobre el equilibrio macroeconómico”, señaló.

“Estabilización y producción deben ir de la mano”, resumió. Para avanzar en el crecimiento, consideró necesario trabajar sobre la competitividad y apuntó especialmente contra la presión tributaria.

“Argentina tiene el doble de impuestos que Paraguay y 30% más que Brasil y otros países. Es muy difícil competir con semejante diferencia”, graficó.

El dirigente sostuvo que la Argentina debe competir e integrarse al mundo, aunque reclamó que ese proceso se desarrolle “con reglas parecidas o iguales”. En ese marco, señaló como factores de competencia desleal al dumping de China, el contrabando y la subfacturación.

"Construir un puente" para PyMEs

Durante su exposición, Rappallini también se refirió al momento que atraviesa la industria y a las transformaciones que enfrenta el sector.

En ese contexto, destacó el papel de la industria como generadora de valor a partir de la transformación de materias primas en productos terminados. “Campo e industria forman parte de un mismo sistema productivo. Cuanta más industria tengamos, podremos agregar más valor, generar más empleo y mayor será nuestra capacidad de exportar al mundo”, afirmó.

También sostuvo que un país que mantiene su capacidad de transformación conserva su capacidad para generar riqueza y que, cuando pierde eficiencia, calidad, tecnología y competitividad, también disminuye su capacidad de generar valor.

Rappallini señaló que la Argentina necesita desarrollar capacidades productivas, empresariales, tecnológicas, laborales, educativas e institucionales. Además, reconoció que el país debía atravesar un proceso de estabilización macroeconómica, aunque consideró que ese camino “está siendo muy complejo”.

“Tenemos que construir un puente para que las industrias, en especial las Pymes, puedan atravesar ese momento”, afirmó.

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