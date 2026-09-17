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El invierno se despide con calor y fuertes tormentas: así llegará la primavera a Argentina

El frío intenso se despide de Argentina con heladas y temperaturas bajo cero, pero el tiempo cambiará rápidamente: desde el jueves habrá un fuerte ascenso térmico, calor, lluvias y tormentas antes de la llegada de la primavera.

Calor, tormentas y un fuerte cambio de tiempo: así llegará la primavera a Argentina
Calor, tormentas y un fuerte cambio de tiempo: así llegará la primavera a Argentina
Por Redacción LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina registrará desde este jueves un fuerte ascenso térmico y tormentas que despedirán el invierno, debido al fin de la última ola polar en el centro y norte del país.
  • Tras heladas y temperaturas bajo cero, el termómetro alcanzará hasta 27 °C en ciudades centrales y lluvias superiores a 50 mm afectarán principalmente a Formosa y Misiones.
  • La primavera comenzará el 21 de septiembre con un nuevo frente frío, marcado descenso térmico y fuertes vientos del sur en gran parte del territorio nacional.
Resumen generado con IA

El último ingreso de aire frío de este invierno provocó un marcado descenso de las temperaturas en el centro y norte de Argentina. Sin embargo, el escenario cambiará rápidamente y desde este jueves comenzará un importante repunte térmico, seguido por lluvias y tormentas en distintas provincias.

El cambio será notable en varias ciudades, según destaca el sitio Meteored. En Buenos Aires, por ejemplo, la máxima prevista para este miércoles ronda los 15°, mientras que el jueves podría alcanzar los 23°. También se espera un marcado salto térmico en otras localidades: 

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Rosario: de unos 20 °C a cerca de 27 °C.

Santa Rosa: de unos 20 °C a alrededor de 27 °C.

Córdoba: de unos 22 °C a aproximadamente 27 °C.

Norte argentino: máximas de entre 24 y 29 °C.

Durante el jueves predominarán las condiciones de tiempo estable en la región central, con cielo algo a parcialmente nublado.

Viernes: vuelven las lluvias y tormentas al norte

El aumento de la humedad y de las temperaturas dará paso a un cambio en las condiciones meteorológicas hacia el final de la semana.

En el extremo norte del país, el viernes se prevé un deterioro del tiempo con lluvias y tormentas de variada intensidad. Formosa aparece como una de las provincias que podría recibir las precipitaciones más importantes.

Según la estimación del modelo ECMWF mencionada en el informe, podrían registrarse acumulados superiores a 50 milímetros en algunos sectores de Formosa. También podrían producirse precipitaciones más aisladas en Misiones, el norte de Chaco y el norte de Corrientes.

En tanto, sobre el centro del país aumentará la nubosidad, aunque las temperaturas se mantendrán agradables, con máximas generalmente de entre 22 y 28 °C.

Fin de semana: calor, tormentas y un nuevo frente frío

El sábado continuará el tiempo inestable en sectores del extremo norte. Formosa y Misiones podrían registrar tormentas fuertes y acumulados de entre 50 y 100 milímetros, de acuerdo con la previsión del modelo europeo citada en el informe.

El domingo llegará con un escenario contrastante. Mientras las temperaturas continuarán subiendo en el norte, en la región central comenzará a avanzar un nuevo frente. En sectores del este de Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero, las máximas podrían alcanzar entre 32° y 37° durante la tarde.

En el centro del país, en cambio, el domingo comenzará con temperaturas elevadas, pero posteriormente avanzarán lluvias y tormentas desde el este de Mendoza y el sur de San Luis hacia La Pampa y el sudoeste bonaerense.

Durante la tarde y la noche, el mal tiempo podría extenderse hacia el resto de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y el sur del Litoral, acompañado por un rápido descenso térmico.

¿Cuándo llega la primavera y cómo estará el tiempo?

La primavera comenzará oficialmente el lunes 21 de septiembre, pero lo hará con un nuevo cambio de condiciones meteorológicas. Para ese día se prevén fuertes vientos del sur y un marcado descenso de las temperaturas en amplios sectores del centro y norte argentino.

Además, no se descartan algunas precipitaciones aisladas en provincias del norte y en la zona costera de la provincia de Buenos Aires.

Así, el tramo final del invierno estará marcado por un fuerte contraste térmico: después del frío intenso de este miércoles, llegará un rápido ascenso de las temperaturas, seguido por tormentas y el ingreso de otro frente frío justo antes del comienzo de la primavera.

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