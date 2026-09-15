Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Las alertas climáticas cesaron y, con ello, un nuevo panorama meteorológico se abre en la antesala de la primavera en Tucumán. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para este martes una jornada sin sobresaltos y el paso hacia un nuevo período en el que paulatinamente las temperaturas aumentarán en el territorio nacional, tras un marcado contraste con el fin de semana anterior en el que los termómetros se desplomaron en la mayor parte del territorio nacional. Ahora los modelos anuncian una recuperación térmica que, en provincias como Tucumán, terminará por concretarse hacia el final de esta semana y el comienzo de la siguiente.