Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Resumen para apurados
- El SMN anunció que Tucumán registrará un aumento paulatino de temperatura esta semana, alcanzando 30°C el domingo tras el cese de las alertas por frío polar.
- La rotación de vientos al sector norte impulsa aire subtropical templado, dejando atrás las heladas y garantizando estabilidad atmosférica sin precipitaciones hasta el viernes.
- El pico cálido culminará el lunes con el retorno de lluvias, ráfagas del sector sur de hasta 50 km/h y un leve descenso térmico en el inicio oficial de la primavera.
Las alertas climáticas cesaron y, con ello, un nuevo panorama meteorológico se abre en la antesala de la primavera en Tucumán. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para este martes una jornada sin sobresaltos y el paso hacia un nuevo período en el que paulatinamente las temperaturas aumentarán en el territorio nacional, tras un marcado contraste con el fin de semana anterior en el que los termómetros se desplomaron en la mayor parte del territorio nacional. Ahora los modelos anuncian una recuperación térmica que, en provincias como Tucumán, terminará por concretarse hacia el final de esta semana y el comienzo de la siguiente.
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó una semana más cálida tras un lunes completamente opuesto, donde Tucumán se mantuvo bajo alerta por un evento de frío extremo. Tras las advertencias para nuestra provincia y gran parte de la Argentina, el SMN comunicó que ninguna región se encuentra bajo aviso por fenómenos extremos, lo que a la vez revela indicios de la llegada de la primavera con un sostenido e incremento de las marcas en los termómetros.
El giro en la circulación de los vientos
Según los modelos climáticos mencionados por Meteored, el fin de semana anterior se trató del último coletazo de un patrón netamente invernal. Ahora, con el comienzo de la segunda parte de septiembre, la circulación rotará al sector norte y comenzará a transportar aire más cálido y húmedo desde latitudes subtropicales. La suba de la temperatura será paulatina pero constante, y se hará más evidente hacia la mitad del período en el centro y el norte del país.
Esta recuperación no vendrá acompañada de precipitaciones inmediatas. Las condiciones de estabilidad predominarán en casi toda la Argentina hasta el viernes, tal como proyecta el ECMWF. Recién hacia el fin de semana las lluvias volverán a organizarse en la región: mientras en algunos sectores del norte argentino las precipitaciones podrían reaparecer el domingo, en el centro y otras áreas la inestabilidad se desplazará paulatinamente.
Las temperaturas irán escalando en la semana
En la provincia de Tucumán, el incremento de los registros térmicos se reflejará de forma constante día tras día. De acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional para San Miguel de Tucumán, la jornada de este martes 15 arrancará con un registro más bajo de 4°C y un techo de 22°C. El miércoles 16 las temperaturas oscilarán entre los 7°C y los 23°C, mientras que el jueves 17 el piso se ubicará en 10°C y la máxima alcanzará los 25°C, siempre bajo un cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.
Hacia el tramo final de la semana, el ambiente primaveral tomará más fuerza. El viernes 18 registrará una mínima de 13°C y un pico que rozará los 28°C, preparando el terreno para un fin de semana netamente cálido. El sábado 19 continuará la tendencia al alza con valores entre los 14°C de mínima y 29°C de máxima.
Cuándo será el día más cálido de la semana
Sin embargo, el punto más alto de temperatura y el día más caluroso de la semana en la provincia será el domingo 20 de septiembre. Durante esa fecha, según el SMN, el termómetro trepará hasta los 30°C de máxima, partiendo de una mínima de 18°C, consolidando así el momento más cálido de todo el período previsto.
El cambio en la tendencia se sentirá hacia el inicio de la siguiente semana. Para el lunes 21 de septiembre se anticipa una jornada de mayor inestabilidad —momento en que las lluvias llegarán efectivamente a Tucumán—, con una mínima de 18°C y una máxima que descenderá a los 26°C. Durante ese día aumentará la probabilidad de precipitaciones (con entre 10% y 40% de probabilidad de lluvias) acompañadas por vientos del sector sur con ráfagas que podrían alcanzar velocidades entre los 42 y 50 km/h.