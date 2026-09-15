SociedadClima y ecología

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Tras el cese de las alertas por frío extremo, las temperaturas registrarán un paulatino ascenso en la provincia. Qué día el termómetro tocará los 30°C y cuándo podrían regresar las lluvias.

El tiempo mejorará conforme avanza la semana.
El tiempo mejorará conforme avanza la semana. Imagen: Metored
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN anunció que Tucumán registrará un aumento paulatino de temperatura esta semana, alcanzando 30°C el domingo tras el cese de las alertas por frío polar.
  • La rotación de vientos al sector norte impulsa aire subtropical templado, dejando atrás las heladas y garantizando estabilidad atmosférica sin precipitaciones hasta el viernes.
  • El pico cálido culminará el lunes con el retorno de lluvias, ráfagas del sector sur de hasta 50 km/h y un leve descenso térmico en el inicio oficial de la primavera.
Resumen generado con IA

Las alertas climáticas cesaron y, con ello, un nuevo panorama meteorológico se abre en la antesala de la primavera en Tucumán. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para este martes una jornada sin sobresaltos y el paso hacia un nuevo período en el que paulatinamente las temperaturas aumentarán en el territorio nacional, tras un marcado contraste con el fin de semana anterior en el que los termómetros se desplomaron en la mayor parte del territorio nacional. Ahora los modelos anuncian una recuperación térmica que, en provincias como Tucumán, terminará por concretarse hacia el final de esta semana y el comienzo de la siguiente.

Cómo estará el tiempo en San Miguel de Tucumán este martes 15 de septiembre

Cómo estará el tiempo en San Miguel de Tucumán este martes 15 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó una semana más cálida tras un lunes completamente opuesto, donde Tucumán se mantuvo bajo alerta por un evento de frío extremo. Tras las advertencias para nuestra provincia y gran parte de la Argentina, el SMN comunicó que ninguna región se encuentra bajo aviso por fenómenos extremos, lo que a la vez revela indicios de la llegada de la primavera con un sostenido e incremento de las marcas en los termómetros.

El giro en la circulación de los vientos

Según los modelos climáticos mencionados por Meteored, el fin de semana anterior se trató del último coletazo de un patrón netamente invernal. Ahora, con el comienzo de la segunda parte de septiembre, la circulación rotará al sector norte y comenzará a transportar aire más cálido y húmedo desde latitudes subtropicales. La suba de la temperatura será paulatina pero constante, y se hará más evidente hacia la mitad del período en el centro y el norte del país.

Esta recuperación no vendrá acompañada de precipitaciones inmediatas. Las condiciones de estabilidad predominarán en casi toda la Argentina hasta el viernes, tal como proyecta el ECMWF. Recién hacia el fin de semana las lluvias volverán a organizarse en la región: mientras en algunos sectores del norte argentino las precipitaciones podrían reaparecer el domingo, en el centro y otras áreas la inestabilidad se desplazará paulatinamente.

Las temperaturas irán escalando en la semana 

En la provincia de Tucumán, el incremento de los registros térmicos se reflejará de forma constante día tras día. De acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional para San Miguel de Tucumán, la jornada de este martes 15 arrancará con un registro más bajo de 4°C y un techo de 22°C. El miércoles 16 las temperaturas oscilarán entre los 7°C y los 23°C, mientras que el jueves 17 el piso se ubicará en 10°C y la máxima alcanzará los 25°C, siempre bajo un cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.

Hacia el tramo final de la semana, el ambiente primaveral tomará más fuerza. El viernes 18 registrará una mínima de 13°C y un pico que rozará los 28°C, preparando el terreno para un fin de semana netamente cálido. El sábado 19 continuará la tendencia al alza con valores entre los 14°C de mínima y 29°C de máxima.

Cuándo será el día más cálido de la semana 

Sin embargo, el punto más alto de temperatura y el día más caluroso de la semana en la provincia será el domingo 20 de septiembre. Durante esa fecha, según el SMN, el termómetro trepará hasta los 30°C de máxima, partiendo de una mínima de 18°C, consolidando así el momento más cálido de todo el período previsto.

El cambio en la tendencia se sentirá hacia el inicio de la siguiente semana. Para el lunes 21 de septiembre se anticipa una jornada de mayor inestabilidad —momento en que las lluvias llegarán efectivamente a Tucumán—, con una mínima de 18°C y una máxima que descenderá a los 26°C. Durante ese día aumentará la probabilidad de precipitaciones (con entre 10% y 40% de probabilidad de lluvias) acompañadas por vientos del sector sur con ráfagas que podrían alcanzar velocidades entre los 42 y 50 km/h.

Temas Servicio Meteorológico NacionalClimaClima en Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
1

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán
2

El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene
3

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos
4

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos

Este fin de semana se presenta la tradicional exposición de orquídeas en Yerba Buena
5

Este fin de semana se presenta la tradicional exposición de orquídeas en Yerba Buena

Ranking notas premium
Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán
1

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una reelección habilitada y quejas por una camiseta porteña
2

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una "reelección habilitada" y quejas por una camiseta porteña

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
3

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

Dante Sica, economista: “El NOA será uno de los grandes receptores de inversiones”
4

Dante Sica, economista: “El NOA será uno de los grandes receptores de inversiones”

La urgencia le gana al proyecto: San Martín necesita pensar en construir
5

La urgencia le gana al proyecto: San Martín necesita pensar en construir

Más Noticias
Del frío al calor: el pronóstico para Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca y La Rioja

Del frío al calor: el pronóstico para Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca y La Rioja

Ola de frío: ¿cuándo empieza el ascenso de la temperatura en Tucumán?

Ola de frío: ¿cuándo empieza el ascenso de la temperatura en Tucumán?

Horóscopo chino: los signos bajo advertencia y los favorecidos en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos bajo advertencia y los favorecidos en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que atravesarán grandes cambios en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que atravesarán grandes cambios en septiembre, según Ludovica Squirru

¿Adiós a los escenarios?: Gladys La Bomba Tucumana analiza dejar la música para dedicarse a la política

¿Adiós a los escenarios?: Gladys "La Bomba Tucumana" analiza dejar la música para dedicarse a la política

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

¿Quién era “El hombre que cae”? El misterio detrás de una de las fotos más impactantes del 11-S

¿Quién era “El hombre que cae”? El misterio detrás de una de las fotos más impactantes del 11-S

A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

Comentarios