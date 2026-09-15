Alerta amarilla por nevadas y temperaturas en ascenso: el panorama meteorológico del país a días de la primavera

Pronóstico estable hacia el fin de semana

El panorama meteorológico proyectado para el resto de la semana mantendrá una marcada estabilidad generalizada en gran parte del territorio nacional, acompañada por la rotación del viento hacia el sector norte. Este flujo de aire subtropical impulsará un ascenso paulatino de las marcas ambientales que se volverá más notorio hacia la mitad del período en las regiones del centro y el norte del país. De esta forma, la semana avanzará sin precipitaciones significativas en la región Pampeana, el Litoral, el NOA y Cuyo, dejando atrás las marcas netamente invernales del último fin de semana y abriendo una ventana favorable de buen tiempo previo a la llegada del fin de semana, momento en que las lluvias volverán a organizarse progresivamente.