Alerta amarilla por nevadas y temperaturas en ascenso: el panorama meteorológico del país a días de la primavera
Tras el marcado descenso de temperatura del fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió avisos para la mayor parte del país. Cuándo vuelven los fenómenos extremos y qué zonas del sur sufrirán nevadas.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alerta amarilla por nevadas para este miércoles en Santa Cruz, mientras el resto del país tendrá un ascenso térmico gradual a días de la primavera.
- La advertencia llega tras un fin de semana con frío polar en el centro y norte nacional. En la cordillera patagónica se prevén hasta 20 cm de nieve acumulada durante la mañana.
- La rotación de vientos al norte afianzará el aumento térmico en gran parte del territorio, despidiendo el invierno con clima estable previo al regreso de lluvias el fin de semana.
El paso del fin de semana dejó como consecuencia un panorama helado y a algunas provincias frente a las jornadas más frías del año. A pesar de que el contador marque menos de una semana para la llegada de la primavera, los fenómenos meteorológicos y ambientales marcaron un gran contraste que parece resolverse en el transcurso de la segunda parte de septiembre. Según el Servicio Meteorológico Nacional, por esta ocasión las advertencias cesarán y volverán a reanudarse este miércoles.
El mapa del SMN mostró homogeneidad en sus colores y pronósticos, ya que por esta ocasión ninguna provincia de la Argentina se encuentra bajo alerta meteorológica. Este martes se tratará de un respiro respecto de los episodios climáticos extremos para dar paso a una jornada de temperaturas sin marcas históricas ni fenómenos que puedan afectar a la salud, el ambiente o los bienes. Los avisos, según la actualización de las 06:20 horas, se reanudan para el miércoles.
Alerta amarilla por nevadas en la Patagonia
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN anunció que las notificaciones meteorológicas volverán este miércoles instalándose en el sur del país. Según la entidad, el extremo más austral de Santa Cruz se encuentra bajo alerta amarilla por nevadas que persistirán en la zona de la Cordillera de Güer Aike y la Cordillera de Lago Argentino. El fenómeno se extenderá durante la mañana, es decir, entre las 6 y las 12 horas del miércoles 16.
Según la entidad climática, el área será afectada por nevadas de variada intensidad donde se esperan valores de nieve acumulada de entre 10 y 20 cm, especialmente en zonas cordilleranas, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descartan precipitaciones en forma de lluvia en las zonas más bajas.
Los cuidados ante una nevada intensa
El resto del país no muestra mayores sobresaltos meteorológicos, mientras que otros modelos climáticos proyectan el ascenso de temperatura progresivo en la Argentina tras el episodio del fin de semana en el que ocurrió un descenso térmico marcado en la región Pampeana, Cuyo y buena parte del norte. Este evento se estableció como el último coletazo de un patrón netamente invernal hasta la llegada de la primavera.
Para prevenir inconvenientes en la región austral bajo aviso, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de recomendaciones esenciales para la población expuesta a nevadas de variada intensidad. Entre las principales medidas, el organismo oficial sugiere evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en las cubiertas y techos, y circular únicamente en vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve. Asimismo, se remarca la importancia de mantener la ventilación adecuada en viviendas y automóviles para prevenir la acumulación de monóxido de carbono, junto a la necesidad de contar con una mochila de emergencias provista de linterna, radio, documentos y teléfono celular.
Pronóstico estable hacia el fin de semana
El panorama meteorológico proyectado para el resto de la semana mantendrá una marcada estabilidad generalizada en gran parte del territorio nacional, acompañada por la rotación del viento hacia el sector norte. Este flujo de aire subtropical impulsará un ascenso paulatino de las marcas ambientales que se volverá más notorio hacia la mitad del período en las regiones del centro y el norte del país. De esta forma, la semana avanzará sin precipitaciones significativas en la región Pampeana, el Litoral, el NOA y Cuyo, dejando atrás las marcas netamente invernales del último fin de semana y abriendo una ventana favorable de buen tiempo previo a la llegada del fin de semana, momento en que las lluvias volverán a organizarse progresivamente.