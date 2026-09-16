El frío da una tregua: qué provincias tendrán temperaturas de hasta 27° y dónde podría llover

Este escenario podría resultar favorable para las zonas del norte que atraviesan un déficit de humedad. Para la región central, en cambio, el déficit continuaría durante los próximos meses y, según los modelos climatológicos mencionados en el informe, las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño comenzarían a modificar el patrón hacia noviembre, con una transición desde el déficit hacia excesos moderados.