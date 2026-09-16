Cada kilómetro recorrido valió la pena para los hinchas de Atlético

Lomas de Zamora, por algunas horas, cambió de color. Cerca de las 15, el rojo y blanco que identifica al barrio de Los Andes empezó a mezclarse con camisetas, banderas y trapos celestes y blancos. A pocos metros del estadio Eduardo Gallardón, sobre la misma calle de ingreso, la Policía cortó el tránsito y la convirtió en una especie de punto de encuentro improvisado para los hinchas de Atlético. Allí fueron desembarcando los 11 colectivos que llegaron desde Tucumán y los dos que partieron desde Capital Federal, en un movimiento considerable para un día laborable y después de viajes que, en algunos casos, superaron las 17 horas.