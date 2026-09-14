“Quisieron instalar otra falacia”: la fuerte respuesta de Federico Beligoy tras las polémicas en Atlético Tucumán-River

La jugada había sido uno de los principales motivos de reclamo del “Decano” durante el partido. Arambarri fue amonestado después de una fuerte entrada sobre Canelo y, desde el banco de Atlético, reclamaron que la acción debía ser considerada para expulsión. El VAR, a cargo de Silvio Trucco, revisó la maniobra y decidió no recomendarle a Gariano una revisión en campo.