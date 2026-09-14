“Quisieron instalar otra falacia”: la fuerte respuesta de Federico Beligoy tras las polémicas en Atlético Tucumán-River

Resumen para apurados
- Federico Beligoy difundió este lunes los audios del VAR para respaldar al árbitro Andrés Gariano tras la polémica por una falta en el duelo entre River y Atlético Tucumán.
- El VAR ratificó que Mauro Arambarri tocó el balón antes del contacto con Alexis Canelo, lo que evitó su expulsión y provocó la protesta y expulsión del DT Julio Falcioni.
- Con la publicación de las grabaciones, la Dirección de Arbitraje busca frenar las acusaciones de favorecimiento y transparentar el criterio arbitral en el torneo local.
La polémica por la infracción de Mauro Arambarri sobre Alexis Canelo, durante la derrota de Atlético frente a River, sumó este lunes un nuevo capítulo. Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje, publicó los audios de la cabina VOR y salió públicamente a respaldar la decisión que tomó el árbitro Andrés Gariano de sancionar la acción con tarjeta amarilla.
La jugada había sido uno de los principales motivos de reclamo del “Decano” durante el partido. Arambarri fue amonestado después de una fuerte entrada sobre Canelo y, desde el banco de Atlético, reclamaron que la acción debía ser considerada para expulsión. El VAR, a cargo de Silvio Trucco, revisó la maniobra y decidió no recomendarle a Gariano una revisión en campo.
Siempre defendiendo al Arbitraje Argentina. pic.twitter.com/mP8IkxjUsx— Federico Beligoy (@FedericoBeligoy) September 14, 2026
Los audios difundidos ahora permiten conocer cuál fue el análisis realizado desde Ezeiza. “La pierna pasa, juega el balón y después el contacto. Confirmo la amonestación. Juega el balón con la pierna izquierda y con la pierna derecha está en recobro y lo choca”, se escucha decir a Trucco.
La interpretación del equipo arbitral fue que Arambarri alcanzó primero la pelota con su pierna izquierda y que el contacto posterior con Canelo se produjo con la derecha, mientras completaba el movimiento. Bajo ese criterio, no consideraron que existiera un error claro y manifiesto que justificara modificar la tarjeta amarilla.
Por ese motivo, Gariano no fue llamado al monitor y la sanción inicial se mantuvo.
La explicación del VAR
La acción ocurrió durante el segundo tiempo, cuando Atlético ya jugaba con un futbolista menos por la expulsión de Franco Nicola. El delantero había recibido la tarjeta roja en el primer tiempo por una infracción sobre Lucas Martínez Quarta, una decisión que el propio Julio César Falcioni consideró correcta.
El reclamo del DT apareció, precisamente, por la diferencia de criterio que entendió que existió entre ambas acciones.
Cuando Arambarri fue sobre Canelo, Falcioni ingresó al campo para reclamar y terminó siendo expulsado. Después del partido, el entrenador fue muy crítico con el arbitraje y sostuvo que Atlético había sido perjudicado durante el encuentro.
La difusión de los audios apunta ahora a explicar por qué el VAR no intervino para modificar la decisión de Gariano.
El material publicado muestra que la cabina no ignoró la jugada, sino que la revisó y concluyó que la amarilla era correcta de acuerdo con su interpretación de la acción.
El fuerte mensaje de Beligoy
Pero la particularidad de la publicación no estuvo solamente en los audios. Beligoy acompañó el video con un mensaje especialmente duro contra quienes habían cuestionado el arbitraje.
“Análisis de la cabina VOR. Audios que reflejan lo que realmente sucedió en At. Tucumán vs. River. Quisieron instalar otra falacia contra el Arbitraje Argentino. Muchos operadores intentando instalar una realidad que no existió. Pero los audios hablan y la verdad también”, escribió el director nacional de Arbitraje.
De esta manera, Beligoy no se limitó a difundir el diálogo entre Trucco y Gariano, sino que tomó posición frente a las críticas que había recibido el arbitraje después del partido.
La publicación se produjo dos días después del triunfo de River por 2 a 1 en el Monumental, en un duelo que quedó atravesado por dos decisiones arbitrales que generaron discusión: la expulsión de Nicola y la posterior amarilla a Arambarri.
La jugada de Canelo había quedado especialmente instalada por el contexto. Atlético jugaba con 10 hombres desde los 13 minutos, había logrado empatar el partido y sobre el final terminó recibiendo el gol de Thiago Almada que le dio la victoria a River.