La tucumana Sol Abraham ganó Gran Hermano Generación Dorada

Resumen para apurados
- Sol Abraham y Gisela Yipio disputan este miércoles la final de Gran Hermano 2026 por Telefe, donde el voto positivo del público consagrará a la nueva campeona.
- Tras la salida de Charlotte Caniggia y visitas familiares, las encuestas en redes muestran una leve ventaja para Yipio con más del 50% frente a la tucumana Abraham.
- La definición otorgará una vivienda y 20 millones de pesos al segundo puesto, cerrando una exitosa temporada que movilizó audiencias televisivas y plataformas digitales.
Con más de 30 millones de votos positivos, este miércoles se definió la final de Gran Hermano Generación Dorada y la gran ganadora fue la tucumana, Sol Abraham, la participante más polémica de la edición 2026 del reality de Telefé. La uruguaya Gisela Yipio se quedó con el segundo lugar a pesar de que las encuestas previas la consagraban campeona.
"Estoy muy emocionada, estoy temblando. Gracias gente. Gracias Gran Hermano por invitarme y permitirme jugar el mejor ajedrez de mi vida. Todo el esfuerzo y el sacrificio valió la pena", expresó Sol, muy emocionada, antes de salir de la casa. Mientras las luces de la casa se apagaban frente a sus ojos, la tucumana gritó "Jaque mate" y se despidió de Gran Hermano.
Esta fue la segunda ves que Sol participa del reality. La primera vez fue en 2015, edición que consagró campeón al polémico Cristian U. En esa oportunidad, la ahora ganadora de Gran Hermano fue la última eliminada antes de la placa de finalistas.
Cuánto dinero recibe la ganadora de Gran Hermano
La final también definirá la distribución de los premios para las tres primeras posiciones de la competencia. La ganadora de Gran Hermano Generación Dorada, Sol Abraham, recibirá 70 millones de pesos, una casa prefabricada y un reintegro de gastos realizados con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual.
Por su parte, Yipio obtendrá una casa y 20 millones de pesos, mientras que la participante que complete el podio en el tercer puesto recibirá 10 millones de pesos.