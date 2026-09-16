La tucumana Sol Abraham ganó Gran Hermano Generación Dorada

Con más de 30 millones de votos positivos, este miércoles se definió la final de Gran Hermano Generación Dorada y la gran ganadora fue la tucumana, Sol Abraham, la participante más polémica de la edición 2026 del reality de Telefé. La uruguaya Gisela Yipio se quedó con el segundo lugar a pesar de que las encuestas previas la consagraban campeona.