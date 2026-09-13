De la expulsión a la final: la historia de Sol Abraham, la tucumana que busca ganar Gran Hermano

En el año en que Gran Hermano celebra los 25 años de su primera edición, el reality decidió reunir a participantes desconocidos con figuras y exparticipantes que ya habían dejado su marca en la historia del programa. Entre ellos está Sol Abraham, la tucumana que regresó a la casa después de su paso por la edición de 2015 y consiguió convertirse nuevamente en protagonista del juego.