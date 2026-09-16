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La hija de Emanuel Ortega rompió el silencio tras la boda de su papá con Julieta Prandi

India Ortega se refirió a las versiones de conflictos dentro de la familia del cantante. “No hay problemas con nadie”, afirmó.

La interna familiar que quedó bajo la lupa tras el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi
La interna familiar que quedó bajo la lupa tras el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi TN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • India Ortega desmintió internas familiares tras la boda civil de su padre Emanuel con Julieta Prandi en Buenos Aires, realizada este martes.
  • La ceremonia íntima generó rumores por faltazos del clan Ortega, los cuales India justificó por compromisos laborales y viajes imprevistos.
  • La postura pública de la joven busca frenar la polémica mediática y afianzar la armonía de la familia ensamblada de cara al futuro.
Resumen generado con IA

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se casaron este martes 15 de septiembre en una ceremonia íntima en el Registro Civil, después de siete años de relación. La boda generó repercusión por la ausencia de algunos integrantes de la familia Ortega y alimentó versiones sobre una posible interna familiar.

En medio de las especulaciones, India Ortega, hija de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, habló con Puro Show, por El Trece, y contó cómo vivió el casamiento de su padre. Además, destacó el vínculo que mantiene con Julieta Prandi y descartó que existan conflictos familiares.

La interna familiar que quedó al descubierto tras el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

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India Ortega habló sobre el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

India aseguró que se sintió feliz de poder acompañar a su padre durante la ceremonia y destacó el momento personal que atraviesa junto a Prandi.

“Hoy, día festivo. Estuvo increíble. Estoy muy contenta. Feliz de haber podido estar. Feliz de ver a mi papá contento y bien acompañado”, expresó la joven.

Al referirse directamente a Julieta Prandi, India fue contundente: “Julieta es una persona increíble que a mi papá le hace muy bien. Le volvió la magia a su cuerpo”.

El hijo de Emanuel Ortega rompió el silencio sobre Julieta Prandi y sorprendió con su confesión

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La hija de Emanuel Ortega también destacó el apoyo que la conductora le habría brindado al cantante durante los últimos años. “Juli es una persona que te trae mucha luz, a pesar de todo lo que pasó. A mi papá lo empujó mucho a seguir con la música. A mi papá lo hace muy feliz”, afirmó.

Además, contó que mantiene una buena relación con Prandi y con los hijos de la conductora.

“Ella está muy feliz y es una madre excelente con sus hijos y yo la quiero mucho como madrastra, como pareja de mi papá. Estoy muy contenta. Somos una familia muy unida, me llevo muy bien con los hijos de ella”, sostuvo.

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Qué dijo India Ortega sobre las ausencias en la boda

Uno de los temas que generó más comentarios después del casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi fue la ausencia de algunos familiares del músico. En las redes sociales y en distintos programas de espectáculos comenzaron a circular versiones sobre una posible mala relación entre Prandi y algunos integrantes del clan Ortega.

India se refirió directamente a esos rumores y negó que exista un conflicto familiar.

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“Es muy fácil criticar sin estar dentro de la situación. Todos nos llevamos muy bien. Tenemos asados familiares, simplemente que no compartimos todo lo que hacemos como familia. No hay problemas con nadie”, afirmó.

La joven también explicó los motivos por los que algunos familiares no estuvieron presentes en el Registro Civil.

“Mi papá y Julieta están juntos hace 7 años. No hay envidias ni celos. Mi tío Luis está de viaje, mi tío Sebastián está con grabaciones, Rosario está por hacer un show... Fue un día de semana”, señaló.

De esta manera, India buscó poner en contexto las ausencias que habían llamado la atención durante la boda y sostuvo que no estaban vinculadas con una supuesta pelea entre los integrantes de la familia.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi: una boda íntima

India también contó que sabía desde hacía tiempo que su padre y Julieta Prandi tenían previsto casarse. Según explicó, Emanuel prefirió mantener la decisión en privado porque suele preservar su vida personal.

“Yo sé hace un tiempo del casamiento. Mi papá es una persona a la que le gusta mucho la intimidad. No le gusta que se cuente y es lo mejor, algo íntimo y familiar”, explicó.

La joven recordó además cómo reaccionó cuando Emanuel le contó que había decidido casarse con Prandi.

“Cuando me dijo que se iba a casar no lo podía creer, me puse re feliz. No me esperaba que mi papá le proponga casamiento. Fue todo muy loco. Todos se enteraron un día antes”, relató.

Finalmente, India fue consultada sobre qué haría si fuera su hermano quien decidiera casarse y la respuesta volvió a dejar una referencia a las particularidades de cada familia.

“Yo, si se casa mi hermano, iría, pero bueno, son situaciones complicadas a veces”, concluyó.

Así, la hija de Emanuel Ortega dejó en claro públicamente su respaldo a la relación de su padre con Julieta Prandi, mientras que negó que las ausencias registradas durante la boda fueran consecuencia de una disputa familiar.

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