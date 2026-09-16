El hijo de Emanuel Ortega rompió el silencio sobre Julieta Prandi y sorprendió con su confesión
El hijo de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil suele mantener un perfil reservado y evita exponer cuestiones vinculadas con su vida familiar. Sin embargo, esta vez habló sobre el casamiento de su papá con Julieta Prandi.
Resumen para apurados
- Tras la boda civil en San Isidro, Bautista Ortega respaldó públicamente el casamiento de su padre Emanuel con Julieta Prandi y destacó la felicidad que ella le aportó a la familia.
- La pareja formalizó su vínculo tras más de seis años de noviazgo en una ceremonia íntima que reunió a familiares cercanos, incluyendo a los padres de Emanuel, Palito y Evangelina.
- El testimonio del joven confirma la plena integración familiar de Prandi y consolida públicamente la estabilidad de la pareja en esta nueva etapa matrimonial.
Bautista Ortega habló por primera vez públicamente sobre la relación entre su padre, Emanuel Ortega, y Julieta Prandi. El joven estuvo presente en el casamiento civil que la pareja celebró este martes 15 de septiembre en San Isidro y, a la salida de la ceremonia, contó cómo vivió ese momento tan especial para la familia.
El hijo de Ortega y Ana Paula Dutil suele mantener un perfil reservado y evita exponer cuestiones vinculadas con su vida familiar. Sin embargo, esta vez habló con Luis Ventura y Marina Calabró, por América TV, y les contó sus sensaciones después de acompañar a su padre en la boda. “Hermoso, la verdad. Me tocó vivirlo de primera mano y la verdad que estoy muy contento por los dos”, expresó Bautista al ser consultado por la ceremonia.
Bautista Ortega habló de su vínculo con Julieta Prandi
Además de destacar la felicidad de su padre, Bautista dejó en claro el cariño que siente por Julieta Prandi, con quien mantiene un vínculo cercano desde el comienzo de su relación con Emanuel. “Yo a Julieta la quiero muchísimo”, afirmó el joven, quien también recordó las palabras que les dedicó a ambos durante el intercambio de anillos.
Según relató, en ese momento le manifestó a la pareja que desde la llegada de Prandi a la vida de su padre había notado un cambio positivo en él. “Desde que llegó a la vida de mi papá, mi papá está mucho mejor, mucho más contento. Se lo ve en los ojos, en la mirada, en la cara”, contó.
Para Bautista, esa transformación es motivo de alegría: “Eso me pone muy feliz por él”, aseguró. El joven también explicó que Prandi fue incorporada a la familia desde los primeros años de su relación con Emanuel. “Obviamente la aceptamos el primer día. Julieta siempre fue una más de la familia”, sostuvo.
Con humor, agregó que después de la boda existe una nueva forma de definir el vínculo: “Hoy se puede decir que se oficializó y ya es Ortega”.
Cómo se enteró de que Emanuel Ortega y Julieta Prandi se iban a casar
Durante la entrevista, Bautista también reveló cómo recibió la noticia del casamiento. Según explicó, Emanuel no hizo un gran anuncio familiar, sino que se lo comunicó de una manera mucho más íntima.
“Mi papá no es una persona de muchas palabras. Me enteré una vez que fui a la casa y me dijo: ‘Tenemos algo para contarte con Julieta’”, relató. Fue entonces cuando la pareja le contó que había decidido casarse y le mostró el anillo. “Obviamente me puse muy contento por los dos”, recordó.
Una ceremonia íntima en San Isidro
Emanuel Ortega y Julieta Prandi formalizaron su relación este martes al mediodía en el Registro Civil de San Isidro, después de más de seis años de pareja. La ceremonia contó con la presencia de familiares cercanos. Entre los invitados estuvieron Bautista e India Ortega, hijos del cantante, además de Palito Ortega y Evangelina Salazar, padres de Emanuel.
Por el lado de Prandi también participaron familiares de la actriz, entre ellos sus padres y su hermana. Luego del casamiento civil, la pareja continuó la celebración con un almuerzo privado en un restaurante junto a sus allegados más cercanos.