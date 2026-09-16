Chahla-Molinuevo, la “pelea” que se instaló en la Capital: Arnedo acusó a LLA de “reproducir las peores prácticas de la casta”

La pelea por la Intendencia de San Miguel de Tucumán rumbo a 2027 comenzó a tomar forma y, con ella, aparecen los primeros cruces entre el oficialismo municipal y La Libertad Avanza. El lanzamiento de Soledad Molinuevo como candidata libertaria a intendenta de la Capital provocó una fuerte reacción dentro del entorno de Rossana Chahla. El secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, salió a cuestionar la postulación y apuntó directamente contra el discurso de renovación con el que Javier Milei llegó a la política.