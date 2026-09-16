Política

Chahla-Molinuevo, la “pelea” que se instaló en la Capital: Arnedo acusó a LLA de “reproducir las peores prácticas de la casta”

El secretario de Movilidad Urbana salió a cuestionar el lanzamiento de la diputada libertaria como candidata a intendenta para 2027. Le reprochó haber usado su banca como “trampolín” electoral.

POR LA INTENDENCIA. Chahla y Molinuevo, de cara a 2027.
POR LA INTENDENCIA. Chahla y Molinuevo, de cara a 2027.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En San Miguel de Tucumán, el funcionario Carlos Arnedo acusó a Soledad Molinuevo (LLA) de actuar como la casta por usar su banca para postularse a intendenta hacia 2027.
  • Molinuevo, hermana del intendente de Concepción y electa diputada nacional en 2025, anunció su postulación municipal, lo que motivó la defensa de la gestión de Rossana Chahla.
  • La disputa anticipa una fuerte polarización entre el oficialismo local y La Libertad Avanza por el control político de la capital tucumana en los comicios de 2027.
Resumen generado con IA

La pelea por la Intendencia de San Miguel de Tucumán rumbo a 2027 comenzó a tomar forma y, con ella, aparecen los primeros cruces entre el oficialismo municipal y La Libertad Avanza. El lanzamiento de Soledad Molinuevo como candidata libertaria a intendenta de la Capital provocó una fuerte reacción dentro del entorno de Rossana Chahla. El secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, salió a cuestionar la postulación y apuntó directamente contra el discurso de renovación con el que Javier Milei llegó a la política.

Arnedo sostuvo que la candidatura de la diputada nacional “contradice todo aquello que el espacio de Milei prometió combatir” y planteó que la elección de 2027 comienza a convertirse en una disputa entre dos modelos para la Capital.

“Llegaron a la política gritando contra la casta, pero terminaron reproduciendo sus peores prácticas: candidaturas definidas desde Buenos Aires, utilización de cargos como trampolines electorales y apellidos familiares que se reparten espacios de poder”, lanzó el funcionario municipal.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al salto de Molinuevo desde el Congreso hacia la competencia por la Intendencia. La dirigente libertaria fue elegida diputada nacional en 2025 y, a pocos meses de asumir su banca, anunció que buscará disputar el gobierno de la Capital el 9 de mayo de 2027.

Soledad Molinuevo peleará por la Intendencia de San Miguel de Tucumán

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“Los tucumanos la eligieron para que los represente en el Congreso de la Nación, pero antes de mostrar resultados concretos ya está pensando en iniciar una nueva campaña. ¿Eso no era la casta? ¿Utilizar un cargo como trampolín para llegar rápidamente a otro no era parte de la política que venían a terminar?”, cuestionó Arnedo.

El dirigente municipal también puso bajo la lupa el apellido Molinuevo. Soledad es hermana de Alejandro Molinuevo, intendente de Concepción, y Arnedo utilizó ese vínculo para profundizar su cuestionamiento al espacio libertario.

“Mientras hablan de terminar con los privilegios y los apellidos de la política, presentan como una gran novedad a la hermana de un intendente. Parece que el problema nunca fue la casta: el problema era que ellos todavía no pertenecían a ella”, ironizó.

El mensaje tiene como destinataria política a la principal figura del oficialismo municipal. Chahla buscará sostener el control de la Capital y, en ese escenario, la aparición de Molinuevo introduce a La Libertad Avanza en una disputa que hasta ahora tenía otros protagonistas.

Arnedo aprovechó el lanzamiento libertario para defender la gestión de la intendenta y contraponer la campaña que comienza a desplegar Molinuevo con las obras y políticas que, según afirmó, ya están en marcha en la ciudad.

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“La Capital no necesita candidaturas elegidas en una oficina porteña ni lanzamientos diseñados para las redes sociales. Necesita personas que conozcan sus barrios, que recorran sus calles y que sepan lo que significa administrar una ciudad y resolver sus problemas todos los días”, sostuvo.

En ese sentido, enumeró los trabajos que la Municipalidad presenta como parte de la transformación de la ciudad: la inversión en obra pública, el Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMU), la recuperación de espacios públicos, el Mercado de avenida Sarmiento, las obras para culminar el Mercado del Norte, la modernización del sistema de semaforización y los trabajos hídricos.

“Son políticas concretas, planificadas y pensadas para mejorar la vida cotidiana de los vecinos. Esta gestión no conoció la Capital a través de una encuesta ni necesitó que desde Buenos Aires le indicaran qué hacer. Rossana Chahla escucha, recorre los barrios y gobierna con presencia, planificación y resultados”, afirmó.

La disputa recién comienza y todavía falta tiempo para que se definan las candidaturas definitivas. Pero el lanzamiento de Molinuevo generó una respuesta desde el municipio y dejó expuesto uno de los primeros ejes de la batalla electoral: la discusión sobre quién está en condiciones de gobernar la Capital y desde dónde se construye una candidatura.

“Mientras algunos recién empiezan a sacarse fotos y a ensayar promesas, nosotros seguimos trabajando para transformar la ciudad. La gestión se demuestra resolviendo problemas, no repitiendo consignas creadas en Buenos Aires”, remarcó Arnedo.

Y cerró con una frase destinada a quedar en el centro del nuevo enfrentamiento político: “La casta no desapareció. Cambió de discurso, se acomodó nuevos apellidos y ahora se pintó de violeta”.

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