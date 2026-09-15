Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron: por qué intentaron mantener en secreto la ceremonia

Resumen para apurados
- Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron por civil en San Isidro para formalizar su vínculo de seis años, en una ceremonia íntima junto a su familia cercana.
- Juntos desde 2020 tras conocerse por redes, decidieron ocultar la fecha y avisar a los invitados con apenas un día de anticipación para evitar filtraciones mediáticas.
- La boda consolida una de las parejas más reconocidas del espectáculo local y ratifica su decisión compartida de resguardar su vida privada de la alta exposición pública.
“Muy feliz”, expresó Julieta Prandi antes de ingresar al Registro Civil. Emanuel Ortega, por su parte, aseguró que se trataba de “un día de mucha felicidad y emoción”.
Después de la ceremonia, la pareja tenía previsto compartir un almuerzo en un restaurante junto a sus seres queridos. La celebración mantuvo el perfil bajo que ambos habían elegido desde el comienzo y que incluyó mantener en secreto la fecha del casamiento.
Las fotos de Julieta Prandi y Emanuel Ortega en el Registro Civil
Para la ceremonia, Julieta Prandi eligió un look completamente blanco. La actriz llevó un blazer entallado y un pantalón de pierna amplia, acompañado por una blusa del mismo tono.
Completó el conjunto con zapatos blancos en punta, el pelo suelto con ondas marcadas y un maquillaje natural. En sus manos llevó un ramo de flores en tonos rosas, blancos y verdes, con cintas largas.
Emanuel Ortega optó por un estilo más clásico. El músico lució un traje azul oscuro con un sweater negro de cuello alto y zapatos de cuero marrón. También llevó anteojos de sol y el pelo despeinado.
El contraste entre el blanco elegido por Prandi y el traje oscuro de Ortega marcó la estética de la pareja durante la jornada. Ambos posaron ante las cámaras después de formalizar su matrimonio.
Por qué Julieta Prandi y Emanuel Ortega mantuvieron en secreto el casamiento
La pareja había decidido mantener en reserva la fecha de la ceremonia. Según contaron después, incluso algunos de sus invitados se enteraron apenas un día antes
“La idea era que no lo supieran”, explicó Prandi al hablar sobre la filtración de la noticia. Emanuel contó que tampoco habían avisado a todos con anticipación: “No le avisamos a nadie, en algunos casos hasta ayer”.
El objetivo era que se tratara de un encuentro pequeño y tranquilo. “Queríamos que fuera algo chico y que estuviera el que pudiera estar. Fue adrede, queríamos algo muy tranquilo”, explicó Emanuel.
Entre los familiares que estuvieron presentes se encontraban Palito Ortega y Evangelina Salazar. Al ser consultada por ellos, Prandi destacó: “Ellos son lo más”. Emanuel, emocionado, celebró poder compartir el momento con sus padres.
La historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega
Julieta Prandi y Emanuel Ortega comenzaron su relación en 2020, durante la pandemia. El vínculo empezó a través de Instagram, donde intercambiaron mensajes antes de compartir sus números de teléfono y continuar la conversación.
Meses después, Prandi confirmó públicamente el romance y describió aquel comienzo como una relación que había llegado “con total naturalidad, en el momento más oportuno”.
Con el tiempo, la pareja consolidó su relación y Prandi contó que encontraba en Ortega un vínculo basado en la tranquilidad y la posibilidad de mostrarse tal como era. “A esta altura de mi vida y de mi historia, solo quiero verdad: entregarla y recibirla”, había expresado.
Seis años después de aquel primer contacto, Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron el paso que habían decidido mantener en secreto: se casaron por civil en San Isidro y celebraron junto a su círculo más cercano.