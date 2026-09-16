Cómo nació la historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: el mensaje de Instagram que cambió sus vidas
Se conocieron en plena pandemia después de que el músico le escribiera por una fotografía que la conductora había publicado desde Cuba. Seis años después, la pareja se casó en una ceremonia íntima en San Isidro.
Resumen para apurados
- Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en San Isidro tras seis años de relación iniciada por un mensaje en Instagram durante la pandemia de 2020.
- El vínculo comenzó de forma virtual y derivó en convivencia y una familia ensamblada, manteniéndose con bajo perfil y apoyo mutuo ante desafíos judiciales de la conductora.
- La boda civil íntima consolida un proyecto de vida familiar que prioriza la privacidad, cerrando una etapa de exposición y abriendo un nuevo ciclo para la pareja.
La historia de amor entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega comenzó de una manera inesperada, en plena pandemia y a través de las redes sociales. Lo que empezó con un mensaje privado después de una fotografía publicada en Instagram terminó, seis años más tarde, con la pareja frente al Registro Civil de San Isidro.
El primer contacto ocurrió a mediados de 2020. Prandi había viajado a Cuba con sus hijos poco antes de que comenzaran las restricciones por la pandemia y había compartido una fotografía de esas vacaciones en sus redes sociales.
Dos meses después, Emanuel Ortega vio aquella publicación y decidió escribirle. Según recordó la conductora, el músico le comentó que la imagen transmitía algo especial. Antes de continuar con la conversación, ella quiso verificar que detrás de ese perfil estuviera realmente Emanuel Ortega.
De las conversaciones por Instagram al primer encuentro
Aquel intercambio virtual comenzó a repetirse con frecuencia. En medio del aislamiento, las conversaciones entre ambos se volvieron cotidianas y fueron dando lugar a un vínculo que trascendió las redes sociales.
Después de los mensajes llegaron las llamadas y, finalmente, el encuentro presencial. La primera cita tuvo lugar el 13 de agosto de 2020, según relató la pareja.
A partir de entonces, la relación comenzó a consolidarse. Con el paso del tiempo llegó la convivencia y también la construcción de una familia ensamblada. Ambos mantuvieron un perfil bajo respecto de su intimidad y eligieron compartir solo algunos momentos de su vida juntos.
Emanuel, además, contó en una entrevista con Infobae que inicialmente desconocía buena parte de la historia personal que había atravesado Prandi. Con el tiempo, pudo conocer ese recorrido y destacó la fortaleza que veía en ella.
Una relación que se mantuvo lejos de la exposición
Durante los años siguientes, Prandi y Ortega evitaron convertir su relación en un tema permanente de exposición pública. Sin embargo, hubo algunas ocasiones en las que hicieron públicas muestras de afecto.
Una de ellas ocurrió en octubre de 2024, cuando la conductora le dedicó un mensaje a Ortega por su cumpleaños. También compartieron distintos momentos de su vida cotidiana con sus seguidores.
La relación atravesó además momentos importantes para Prandi. En el quinto aniversario de la pareja, la conductora destacó públicamente el acompañamiento que había recibido de Ortega durante una etapa personal y judicial especialmente significativa.
La propuesta de matrimonio llegó después de varios años
El siguiente capítulo comenzó con una propuesta que, según contó Prandi, ocurrió aproximadamente dos meses antes del casamiento.
La conductora explicó que Emanuel respetó los detalles tradicionales que ella esperaba para ese momento: hubo anillo, música y el gesto de arrodillarse para hacer la propuesta.
Ortega, en cambio, describió la decisión de casarse como algo que surgió de manera espontánea. Para él, la propuesta tuvo que ver con no planificar demasiado y dejar que las cosas sucedieran.
El paso por el Registro Civil
El recorrido que había comenzado con un mensaje privado en Instagram terminó el 15 de septiembre de 2026 en el Registro Civil de San Isidro.
La pareja eligió una ceremonia pequeña, con apenas 36 invitados, entre familiares y amigos cercanos. Entre los presentes estuvieron Palito Ortega y Evangelina Salazar, padres de Emanuel, además de Martín Ortega, uno de sus hermanos.
La decisión de mantener el casamiento en reserva siguió la misma línea de privacidad que ambos habían sostenido durante la relación. Según explicó Prandi después de la ceremonia, avisaron con muy poca anticipación porque querían disfrutar de la celebración en familia.
Así, aquel mensaje que Emanuel Ortega envió después de ver una fotografía de Julieta Prandi en Cuba terminó dando comienzo a una relación que, seis años después, lleg