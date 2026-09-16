La interna familiar que quedó al descubierto tras el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi
El casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi volvió a poner bajo la lupa los vínculos dentro de la familia Ortega, luego de algunas ausencias y de las versiones sobre posibles diferencias entre la conductora y parte del entorno familiar.
Resumen para apurados
- Emanuel Ortega y Julieta Prandi se casaron el 15 de septiembre en San Isidro tras seis años juntos, evento que despertó rumores de internas por ausencias familiares.
- La ceremonia civil no contó con varios hermanos de Ortega, destacando a Julieta Ortega por su cercanía con Ana Paula Dutil, expareja del músico y madre de sus hijos.
- Aunque Palito Ortega y Evangelina Salazar apoyan la unión, la boda reavivó tensiones mediáticas sobre la inserción y aceptación de Prandi en la dinámica del clan familiar.
El casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi fue pensado como una celebración íntima, pero algunos detalles de la ceremonia despertaron especulaciones sobre la relación de la actriz con parte de la familia Ortega.
La boda se realizó el martes 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro, después de seis años de relación y cinco de convivencia. Tras la ceremonia, la pareja compartió un almuerzo reservado con familiares y amigos cercanos.
En Arriba Argentinos, la periodista May Martorelli repasó algunos detalles del festejo y puso el foco especialmente en quiénes estuvieron presentes y quiénes no participaron de la ceremonia civil.
Las ausencias en el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi
Uno de los aspectos que llamó la atención fue la ausencia de varios integrantes del clan Ortega. Martorelli explicó que no todos los hermanos del músico viven actualmente en Argentina y que, además, sus compromisos laborales pueden haber condicionado su presencia.
Entre los casos mencionados estuvo Sebastián Ortega, quien actualmente se encuentra trabajando en las grabaciones de la tercera temporada de En el barro. También se refirió a Rosario Ortega, la menor de los hermanos, quien tampoco habría podido participar.
Pero hubo una ausencia que generó especial interés: Julieta Ortega, hermana de Emanuel. Según contó Martorelli, la actriz no estuvo en el momento de la ceremonia, aunque posteriormente habría participado del almuerzo.
La periodista también mencionó que durante el horario del casamiento habría circulado una imagen de Julieta Ortega tomando un café en Palermo. Este dato alimentó las especulaciones sobre los motivos de su ausencia.
Qué se dijo sobre la relación entre Julieta Prandi y la familia Ortega
En medio de las versiones, Martorelli también destacó que Palito Ortega y Evangelina Salazar habrían expresado públicamente su cariño hacia Julieta Prandi y su conformidad con la relación que mantiene con Emanuel.
Según relató la periodista, los padres del músico mantienen un buen vínculo con Prandi y también con los hijos de la actriz. Sin embargo, Martorelli señaló que también circularon comentarios provenientes de personas cercanas a algunos integrantes de la familia que hablarían de posibles diferencias.
Estas versiones no fueron confirmadas públicamente por los integrantes de la familia Ortega ni por Julieta Prandi, por lo que forman parte de las especulaciones surgidas alrededor de la boda.
El antecedente de Ana Paula Dutil
En este contexto, Martorelli recordó la relación que Emanuel Ortega mantuvo durante años con Ana Paula Dutil, madre de sus hijos, y el vínculo que ella habría construido con la familia del cantante. La periodista describió a Dutil como una persona muy querida por los Ortega y recordó que su separación de Emanuel habría sido dolorosa.
A partir de ese antecedente, Martorelli planteó como una posibilidad que la ausencia de Julieta Ortega en la ceremonia pudiera estar relacionada con su cercanía con Dutil. Sin embargo, se trata de una interpretación planteada durante el programa y no de un motivo confirmado por la actriz.
Una antigua declaración de Julieta Ortega
Para sumar contexto, Martorelli recordó además una entrevista anterior en la que Julieta Ortega había hablado sobre las dificultades que pueden surgir cuando una nueva pareja se incorpora a una familia.
En aquella oportunidad, según recordó la periodista, Ortega se había referido a la posibilidad de no caerle bien a todos los integrantes de una familia cuando se ocupa el lugar de una nueva pareja.
El recuerdo de esa declaración volvió a tomar relevancia después de su ausencia en la ceremonia civil de Emanuel y Julieta, aunque no existe una confirmación de que ambas situaciones estén relacionadas.
Mientras tanto, Emanuel Ortega y Julieta Prandi formalizaron su relación después de más de seis años juntos y celebraron el matrimonio con un encuentro reducido junto a sus seres queridos.