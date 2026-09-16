La interna familiar que quedó al descubierto tras el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

El antecedente de Ana Paula Dutil

En este contexto, Martorelli recordó la relación que Emanuel Ortega mantuvo durante años con Ana Paula Dutil, madre de sus hijos, y el vínculo que ella habría construido con la familia del cantante. La periodista describió a Dutil como una persona muy querida por los Ortega y recordó que su separación de Emanuel habría sido dolorosa.