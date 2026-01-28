La promesa de Arabia Saudita: no avalará ataques a Irán

El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, dijo en una llamada al presidente iraní, Masud Pezeshkian, que la monarquía del Golfo no permitirá que se lancen ataques contra Irán desde su territorio. El príncipe “afirmó durante la llamada la postura del reino (saudí) de respetar la soberanía de la República Islámica de Irán, y que (...) no permitirá que su espacio aéreo ni su territorio sean utilizados para ninguna acción militar contra” Irán, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí en un comunicado.