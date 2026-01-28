La promesa de Arabia Saudita: no avalará ataques a Irán

El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, dijo en una llamada al presidente iraní, Masud Pezeshkian, que la monarquía del Golfo no permitirá que se lancen ataques contra Irán desde su territorio. El príncipe “afirmó durante la llamada la postura del reino (saudí) de respetar la soberanía de la República Islámica de Irán, y que (...) no permitirá que su espacio aéreo ni su territorio sean utilizados para ninguna acción militar contra” Irán, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí en un comunicado.
Esta promesa llega después de la advertencia iraní acerca de que las “amenazas” de Estados Unidos contra la república islámica solo causarán inestabilidad, después de que Washington desplegara un portaviones en Oriente Medio.
Irán vive una ola de protestas que comenzó a fines de diciembre por la crisis económica y derivó en un movimiento masivo contra el gobierno teocrático, establecido desde la revolución de 1979.
Washington no descarta una nueva intervención militar contra Teherán por su represión de las protestas -que, según organizaciones de defensa de los derechos humanos, dejó miles de muertos-, y movilizó un grupo de ataque encabezado por el portaviones “USS Abraham Lincoln” a aguas de Medio Oriente.
El presidente iraní criticó las “amenazas” de Estados Unidos durante la llamada con el príncipe saudita, y aseguró que Washington tiene “como objetivo perturbar la seguridad de la región” y que “no lograrán nada más que inestabilidad para ellos”.