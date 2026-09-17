Canadá podría ser “miembro asociado” de la Unión Europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso que Canadá se convierta en el primer “miembro asociado” del bloque. El primer ministro canadiense, Mark Carney, hará hoy una intervención ante el Parlamento Europeo.
Canadá y la Unión Europea estrecharon sus vínculos en los últimos tiempos, en respuesta a la creciente hostilidad del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia quienes solían ser sus aliados tradicionales.
“Me gustaría trabajar con usted en abrir la puerta para que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE”, declaró Von der Leyen a Carney, suscitando una ovación de pie en la cámara. El estatuto de miembro asociado no está jurídicamente definido por los tratados de la UE.
Von der Leyen propuso una cooperación más estrecha en tecnología, defensa y energía con Canadá. Tanto la UE como Canadá se vieron afectados por los aranceles y las amenazas territoriales de Estados Unidos, así como por la competencia de China.
“En un mundo más peligroso y dividido, Canadá está fortaleciendo sus relaciones con socios de confianza”, señaló por su parte la oficina de Carney en un comunicado.
Carney, primer jefe de un gobierno extranjero en asistir a un discurso sobre el estado de la Unión, deberá tomar la palabra el jueves ante los eurodiputados en Estrasburgo.
Canadá, en plena guerra comercial con el gobierno de Trump, busca de nuevos socios.
Europa, cuyas relaciones con Washington también son tensas, busca apoyo a su estrategia de reequilibrio entre las dos superpotencias, China y Estados Unidos.
Von der Leyen sostuvo que es tiempo de avanzar desde una cooperación centrada en el comercio hacia una “alianza por el futuro” más amplia, y “llevar la relación con Canadá al nivel más alto posible”.
“Trabajaremos en la manufactura inteligente. Crearemos una alianza tecnológica. Integraremos las bases de la industria de defensa. Haremos del Ártico un proyecto insignia conjunto”, declaró. “Esta alianza no está dirigida en contra de nadie, sino hacia nuestra fortaleza común”, agregó la dirigente. “Vemos el mundo con los mismos ojos, de la IA al cambio climático, del Ártico a la geopolítica”, destacó Von der Leyen, quien llamó a Ottawa y Bruselas a “construir” un “futuro común”.
Canadá y la UE son socios económicos gracias a un acuerdo comercial que propició un aumento de más de 75% en su intercambio “en menos de una década”, según Von der Leyen. Consideró además urgente “reinventar nuestras alianzas”, al abogar por Canadá como un miembro asociado de los 27.
Préstamos para defensa
Canadá se convirtió este año en la primera nación no europea en unirse a un programa de préstamos para defensa. Ottawa también espera alcanzar un acuerdo que permita al Banco Europeo de Inversiones financiar proyectos canadienses de minerales críticos, dijo el embajador de Canadá ante la UE, Jonathan Wilkinson.
Tras reunirse con Von der Leyen, Carney se desplazó al Reino Unido, donde se reunió con el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham. Ambos reafirmaron su voluntad de “cooperar en materia de defensa y de comercio”.
Asistirá a un partido de fútbol entre Everton y Wolverhampton, antes de regresar a Estrasburgo para su discurso de hoy.
“Creemos que el poder no pertenece al más fuerte, el más rico o el más ruidoso, sino a todos nosotros. Las democracias son libres de escoger con quien trabajar”, declaró Von der Leyen.
“Compartimos un océano, un conjunto de valores, una manera de ver el mundo. Y ahora construiremos también nuestro futuro compartido”, agregó.