Canadá podría ser “miembro asociado” de la Unión Europea

“Trabajaremos en la manufactura inteligente. Crearemos una alianza tecnológica. Integraremos las bases de la industria de defensa. Haremos del Ártico un proyecto insignia conjunto”, declaró. “Esta alianza no está dirigida en contra de nadie, sino hacia nuestra fortaleza común”, agregó la dirigente. “Vemos el mundo con los mismos ojos, de la IA al cambio climático, del Ártico a la geopolítica”, destacó Von der Leyen, quien llamó a Ottawa y Bruselas a “construir” un “futuro común”.